高志活：已去信港大要求召開聆訊　冀將「國殤之柱」運離香港

港大早前去信要求支聯會今日五時將「國殤之柱」移走，雕塑創作人高志活今晨再向傳媒發聲明，已成功在港委聘律師，昨日本港時間早上11時已向港大發出律師信，要求召開聆訊（hearing）。他指，希望其擁有權可獲尊重，以將雕塑運離香港，過程中確保有序及無任何損毀。他強調，若果雕塑因此被破壞，校方有責任作出賠償。



港大早前去信要求支聯會今日五時將「國殤之柱」移走，雕塑創作人高志活今晨再向傳媒發聲明，已成功在港委聘律師。（資料圖片）

港大上周四（7日）去信支聯會，要求支聯會於昨日下午五時前，移走「國殤之柱」，否則視之為放棄。

「國殤之柱」雕塑創作人高志活今晨再向傳媒發聲明，稱已成功在港委聘律師，昨日本港時間早上11時已向港大發出律師信，要求召開聆訊（hearing）。他指與律師力求妥善處理事件，盡可能滿足各持份者。他續指，希望其擁有權可獲尊重，以將雕塑運離香港，過程中確保有序及無任何損毀。他強調，若果雕塑因此被破壞，校方有責任作出賠償。

高志活續指，一旦「國殤之柱」被毀，促各人盡快到港大收集雕塑的碎片，越多越好，又指碎片可用作將象徵「帝國滅亡，但藝術永存。」（Empires passes away - but art persists）

高志活又表示，已聯絡多位丹麥議會的議員，對方表達對事件關注，並促丹麥外交部長介入和聯絡中國大使館，要求他們保護丹麥的資產。

港大昨晚回覆查詢表示，仍就此事繼續徵詢法律意見，並會與相關單位按合法合理基礎處理。