財會簡化撥款流程、削動議權防拉布　泛民曾動議促派錢令建制尷尬

立法會財務委員會今（15日）召開會議，僅以20分鐘通過修改《財務委員會會議程序》、《人事編制小組委員會會議程序》及《工務小組委員會會議程序》。據經修改後的議會程序，財委會毋須重覆討論工務小組或人事編制委員會已通過的撥款建議，委員會選舉主席程序同遭修改，俗稱「37A」的無經預告動議也會絕迹。



建制派「副班長」、民建聯陳克勤稱要「立此存證」，強調「我可以話俾政府聽，每一分、每一毫我哋（建制）都係睇得好緊！」呼籲官員不要以為財委會已修改程序，立法會就會淪為「提款機」，「唔好以為改咗（程序），（撥款）嚟到立法會財委會，就好似撳提款機咁一撳就過，無呢件事嘅！」



陳克勤：我哋同事每一分、每一毫都係睇得好緊

修訂程序的議案由金融界議員、財委會副主席陳振英提出，涵蓋多個範疇。會議程序經修改後，財委會轄下工務小組、人事編制委員會通過的撥款建議，財委會毋須再次討論，除非有3名財委會委員聯名要求推翻建議，並獲過半數財委會委員同意。此外，是次修規亦修改財委會傳召官員作證或提供證據的權力，取消俗稱「37A」無經預告動議，財務委員會的人數組成，及明確訂明主席有權規管會議過程，包括有權就審議議程項目或議案設定時限等。

陳克勤稱，修改選舉制度後，相信選出的議員全部也是愛國愛港，日後議會運作將保持順暢，但認為如不適當地修改會議程序，便會為不守規的議員留下「鑽空子」的空間。陳克勤提到，有人質疑修改程序後，立法會或必通過政府提交的撥款申請。他反駁有關說法，並稱要立此存證，「我可以話俾政府聽，我哋同事每一分、每一毫都係睇得好緊」，又指即使未修改程序，在財委會主席陳健波主持會議下，不少撥款「我哋（建制）都唔係咁易比佢哋過」，又稱要藉此機會，促請日後出席財會的官員「準備好啲」、「直接回應議員問題」，又說：「唔好以為改咗（程序），（撥款）嚟到立法會財委會，就好似撳提款機咁一撳就過，無呢件事嘅！如果官員做唔好工作、解釋唔清楚、我哋唔明白，我哋一樣會反對，唔代表我哋百分百支持。」

張宇人強調修改規則不是將議員發言權和監察撥款程序「滅聲」，只是令會議程序更有效率和更平衡不同因素。（資料圖片/張浩維攝）

張宇人稱修規非「滅聲」

自由黨主席張宇人稱他在議會二十多年，各黨派一直互相尊重，形容《議事規則》是「君子協定」，但「反對派」過去十多年不斷做出濫用程序的「不君子行為」，強調修改不是將議員發言權和監察撥款程序「滅聲」，只是令會議程序更有效率和更平衡不同因素。

經民聯林健鋒指，社會一直期待立法會透過高質素議事、適切到位發言，從而監察政府施政，惟過去幾年立法會陷入不忍目堵的亂象，有議員缺席令會議流會、事無大小拉布、議事質素每況逾下，很多市民也非常失望，希望修改程序後能撥亂反正，並配合落實愛國者治港，令議會出現新氣象。

何君堯批郭榮鏗：遺憾佢冇鞋挽屐走

何君堯強調修改程序後，財委會並非橡皮圖章，又指修訂正副主席選舉程序，是因內會前副主席郭榮鏗「濫權」，指對方在「內會風波」作為選舉主持人，做出「傷害香港法治精神、法定機制嘅事，非常惡劣表現」，又說：「遺憾佢（郭榮鏗）冇鞋挽屐走，走夾唔唞，唔再喺香港立足，自己食自己後果，明知今日後果，又何必當初。」

會議在下午2時45分開始，各黨派代表發言後，財委會以舉手方式通過修改會議程序的議案，歷時僅約20分鐘。

「37A」無約束力 全民派錢動議曾令建制尷尬

《財委會會議程序》第37A規定，議員可在會議提出無經預告的無約束力動議，即使通過動議，政府亦沒需要跟隨。建制派在2018年曾修改程序，訂明每名委員可就每個議程項目提出不超過一項「37A」議案，惟修改後仍出現令建制派尷尬場面。

2020年2月，財委會審議300億元抗疫防疫基金撥款，時任公民黨黨魁楊岳橋提出「37A」動議，建議政府向每人發派一萬元的全民資助金，協助全港市民在疫情肆虐下渡過經濟難關，惟財委會以24票贊成、36票反對否決處理該動議，反對動議的建制派成為眾矢之的。

事後，建制派空群出動，高調回應並澄清「拆彈」，當時他們解釋臨時動議並無約束力，加上會議通過處理動議後，須經過辯論和表決，耗費更多時間。