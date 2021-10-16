新冠疫苗｜下月推流動疫苗車　聶德權：設疫苗專線接長者打針

本港新冠疫苗接種率未達7成，公務員事務局局長聶德權今早（16日）在電台節目上表示，將設立「疫苗專線」，接載長者到疫苗接種中心打針。政府下月亦將推出流動疫苗車，到屋邨等地方為市民接種復必泰及科興疫苗。



過去一周每日僅3000人打首針

聶德權說，過去7天接種首針疫苗每日只有3000人，較早前大幅減少，呼籲未打針市民在11月底前接種第一針。他預計未來疫苗接種中心數目會減少，會視乎第三針需要作出安排。除了在診所及7所醫院可接種疫苗外，社區會堂亦會提供即場接種服務。他又稱，政府購入復必泰及科興疫苗各750萬劑，目前有足夠數目供市民打第三針。

公務員事務局表示，由於有些屋邨沒有合適的新冠疫苗接種地方，局方將會利用定時的疫苗專線旅遊車，在特定的屋邨和時間，把有關屋邨的居民特別是長者，接載到附近的社區疫苗接種中心接種疫苗，當完成接種後會接載他們返回有關屋邨。

疫苗專線旅遊車服務預計下星期開始，會先在四個深水埗區屋邨試行，包括富昌邨、海達邨、海麗邨及海盈邨。這四個屋邨的居民，會被載往佐敦官涌體育館社區疫苗接種中心，接種科興疫苗。

世衛專家早前建議，接種科興及國藥的60歲以上人士，應接種第三針加強保護。政府專家顧問團將於下周四（21日）開會，討論第三針接種的原則及落實時間。