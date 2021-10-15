新冠疫苗｜4公院增接種站　聶德權：試行階段每天平均200人使用

政府早前在3間公立醫院試行免預約的新冠疫苗接種站，方便醫院覆診病人和訪客接種復必泰疫苗。政府宣布，將在下周一（18日）起，在東區尤德夫人那打素醫院、將軍澳醫院、明愛醫院和威爾斯親王醫院加設接種站，連同早前已運作的瑪麗醫院、伊利沙伯醫院和屯門醫院接種站，共有7間醫院內設有接種站。



負責新冠疫苗接種計劃的公務員事務局聶德權表示，3間醫院的接種站，在過去兩個星期，每日平日平均約有200位市民打針，評估後決定擴充服務。



聶德權指，近來長者疫苗接種率已有所上升，但在變異病毒株威脅下，長者疫苗接種率仍須提高。他指，評估過在3間公立醫院試行設立由醫護機構營運的接種站後，決定擴充計劃，以方便更多到醫院專科門診覆診的長者，即時接種新冠疫苗。

▼9.29 瑪麗醫院新冠疫苗接種站首日運作覆診病人可即場打針▼



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公立醫院內的接種站，只在平日上午10時至下午7時開放，無須預約就可接種復必泰疫苗，若市民選擇接種科興疫苗，會被轉介往鄰近的社區疫苗接種中心。