鄺俊宇等17人宣誓存疑　徐英偉稱正逐一檢視申述個案：唔催得

68名新界西區議員於本月8日完成宣誓，民主黨元朗區議員鄺俊宇、元朗區議會主席黃偉賢等17人被指宣誓存疑，惟當局至今仍未公佈最終宣誓結果。

民政事務局局長、監誓人徐英偉今（17日）被問到何時公布宣誓結果，稱正認真逐一檢視宣誓存疑的區議員之申述個案，當有決定便會公布，「因為之前打風，需要多少少時間處理」，又說：「我要逐個睇（申述）嘅，又唔催得。」



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徐英偉：每一個申述個案我都好認真睇

徐英偉指，正認真檢視申述個案，強調：「每一個申述個案我都好認真睇」，有決定便會適時公布。

元朗區議員張秀賢因要接受手術，申請延後宣誓，民主黨北區區議員黃凱盈早前亦申請延後宣誓，葵青區議會主席梁錦威、大埔區議員姚鈞豪則因目前被還押或在囚，無法出席宣誓儀式。被問到何時安排上述區議員宣誓，徐英偉稱，將會盡快在適切、可行的情況下完成宣誓安排，「有啲人（區議員）身體唔好、唔喺香港，有啲就環境上比較難安排宣誓，可以安排到嘅，都會盡快喺適切可行下做埋其他宣誓。」

郭天立早前被裁定宣誓無效。（資料圖片）

郭天立被追11萬實報實銷開支 徐：按既定程序

被裁定宣誓無效的民主黨前九龍城區議員郭天立早前指，上星期收到民政事務總署信件，要求他退還逾11萬元的實報實銷營運開支。郭天立指，每名區議員在2021年度可申領營運開支55.4萬元，他向署方申領並獲發52.3萬元，惟署方指其區議員任期於9月28日結束，故他今年只能獲發41.1萬元，發信要求郭退還逾11萬元。

徐英偉回應指，法例對所有區議員申領實報實銷開支也有基本要求，強調指引和條例也寫得很清楚，「所有議員或已經不合資格嘅議員，都係跟指引操作，只係根據條例要求操」，強調做法是按既定程序作出，「無特別對著某些人有啲咩處理」。