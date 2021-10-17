陳茂波：須協助青年更好把握大灣區機遇　乘上國家發展快車

財政司司長陳茂波今（17日）發表網誌，指香港未來經濟發展，與國家發展密不可分，協助香港青年人更好把握粵港澳大灣區機遇，乘上國家發展的快車，將有助他們開拓更廣闊的事業發展空間。他強調，內地政府十分支持本港青年人到內地創業和就業，並推出不少便利政策和措施，特區政府也會繼續提供支援和幫助。



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指內地居民收入水平不斷提高 本港出口料以可觀速度增長

陳茂波在網誌指，回看歷史，香港發展路徑一直跟國家發展緊密相連，香港貿易發展亦緊跟國家經濟轉型步伐，從早期主要為珠三角的貨物拓展海外市場，到現在更廣泛地為內地不斷增長的內需提供服務，指內地是香港最大的貨物出口市場，佔整體出口的比重從2000年的35%，上升至去年的59%。

他指，未來內地居民收入水平不斷提高，中收入人口估計會由目前的四億人增至八億人，消費力增強，加上「十四五規劃綱要」提出要以國內大循環為主體的發展策略，內地對優質產品和服務的需求增加，香港的貨物出口到內地將會持續以可觀的速度增長。

陳茂波在廣州出席了第130屆中國進出口商品交易會，並在首屆「珠江國際貿易論壇」其中一個分論壇作開幕致辭。（政府新聞處）

機管局正興建高端物流中心 料2023年投入運作

陳茂波續指，香港向來是國家與世界各地進行貿易的一個重要門戶，因擁有「一國兩制」的制度優勢、接軌國際的商事規則，高效的金融、運輸和物流服務，零關稅的自由港政策和高效的海關清關服務等。他指出，本港作為國際貿易和航運中心，一直積極推動現代物流業的發展，提升香港作為區域物流樞紐的競爭力，尤其是在提供高增值服務及處理高價值貨品方面，

他又指，機管局將在機場貨運區興建一座高端物流中心，以推動高增值的第三方物流服務，預計在2023年投入運作，同時準備重建香港國際機場空郵中心，引進先進設備，提升其效率及容量，並研究引入策略性合作夥伴，提升競爭力，機管局亦正計劃在東莞設立「香港國際機場物流園」，同時在機場三跑道新填海區設立「空側海空聯運貨運碼頭」，指隨着2024年香港機場三跑道系統的啓用，每年處理的航空貨物吞吐量將超過900萬噸，可滿足未來10多年的需求。

陳茂波最後指，香港過去兩年經歷了重重波折，經過《國安法》的實施和修改選舉制度後，香港已由亂轉治，並正步入由治及興的新階段，在國家的國內國際「雙循環」發展策略下，香港會更積極融入國家發展大局，和大灣區內兄弟城市協同互惠發展，推動貿易、航運及物流業發展更上層樓，共建國際一流灣區和世界級城市群，在服務國家的同時，實現香港經濟的可持續發展。