青年民建聯換屆　穆家駿負責宣傳公關　黨友信已汲取球衣風波經驗

青年民建聯委員會換屆，施永泰續任青年民建聯主席，因伍家朗球衣風波惹非議的教聯會副主席穆家駿續任青年副主席，負責宣傳公關。

青年民建聯今（17日）舉行傳媒聚會，穆家駿因修讀碩士課程未能現身出席。青年民建聯副主席、民建聯交通政策副發言人鍾健峰指，穆家駿過往的確曾經引起小風波，但認為青年人最重要是勇於承擔責任，又相信穆經營YouTube頻道等經驗，可為青年民建聯帶來良性發展。



黨友指穆家駿可為青民帶來良性發展

鍾健峰指，每個人也有一定的成長經歷，相信穆家駿在球衣事件上已有所反思，「不論係好嗰一面、唔好嗰一面，都對自己嘅行為、做嘅嘢都可以反思」，又指「青年人最重要就係勇於承擔自己做過的事，或者自己可能有的責任」。

鍾健峰續指，穆家駿過往曾經引發小風波，形容是毋庸置疑，但相信他在經營YouTube頻道等經驗，可為青年民建聯帶來良性發展。

施永泰形容，穆家駿是較出名的「KOL（輿論領袖）」，目前正經營教授中國歷史的Youtube頻道，微博亦有大量追蹤者，故相信穆家駿是合適人選。

青民將辦辯論、演講比賽

第九屆青民委員會共有27位委員，五位副主席分別是鍾秀賢、陳壇丹、鍾健峰、穆家駿及劉毅。秘書長及副秘書長分別是劉天正、云惟俠、何宇及趙偉；委員會平均年齡為27歲，89%委員擁有學士以上學歷，擁有碩士或以上學歷的委員佔22%。

施永泰表示，希望青年民建聯在新選舉制度下，能為本港培養愛國愛港的管治人才，在後疫情時代與青年建設香港；鍾秀賢表示，青民將舉辦辯論和演講比賽，拜訪不同的機構，在疫情完結、正式通關後到不同地方交流，團結香港青年。

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今年7月，香港羽毛球代表伍家朗因在東京奧運上穿上全黑球衣參賽，遭穆家駿「強烈譴責」，批評伍穿著沒區旗標識的隊服代表中國香港出戰，「如果不想代表中國香港，請選擇退賽」，遭數以萬計網民大派「嬲嬲」，其後穆家駿暫時關閉Facebook及Instagram平台，並在微博稱被「黃人」起底，故要暫時關閉上述兩個帳戶。

事件持續發酵數天，最終穆家駿在其Youtube頻道以文字回應事件，稱當日「一時情切」在Facebook發表評論，「語氣有點過重」，對此表示歉意，強調無意影響香港羽毛球隊備戰。