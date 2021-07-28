伍家朗事件︱李慧琼：穆家駿因愛國愛港一時衝動發言　已接受道歉

香港羽毛球代表伍家朗因在東京奧運上穿了全黑T恤參賽，遭民建聯成員、中學教師穆家駿「強烈譴責」，指他沒穿區旗標識的隊服出戰。事件持續發酵多天，伍家朗今（28日）進行首輪第二輪賽事，可惜無緣晉級16強。

同一時間，穆家駿在YouTube Channel就事件致歉，稱當日「一時情切」，語氣有點過重。不過大批網民「唔收貨」，湧入穆家駿、民建聯Facebook留言，批評穆的言論影響伍家朗備戰。

民建聯主席李慧琼接受《香港01》查詢時表示，事發後民建聯已迅速、嚴肅處理事件，並向穆家駿提出道歉要求。李慧琼稱穆家駿基於「愛國愛港」一時衝動發表言論，他今日已就事件道歉，民建聯亦表示理解和接受。她形容事件已告一段落，希望大家能專注其他港隊運動員參與的賽事。



+ 3

黨已提出要求道歉 穆會否再有行動「相信有自己考慮」

至於穆家駿和民建聯會否就事件有進一步行動和表態，李慧琼稱民建聯已向穆家駿提出道歉的要求，至於他本人會否再有行動，相信穆家駿有自己的考慮，應向對方查詢。

李慧琼強調，民建聯對於香港運動員能晉身世界級賽事，已屬香港之光，無論賽果如何都會支持他們，認為一次結果不代表成敗。她提及奧運花劍冠軍張家朗在上屆奧運未有獲取獎牌，但這次奧運則成功取得金牌，同時香港今日再添一面銀牌，她希望大家能專注其他港隊運動員參與的賽事。

▼伍家朗今日穿上印有區旗的球衣出戰▼



+ 2

伍家朗冀球衣事件過去 穆家駿：一時情切發表言論過重

伍家朗今日在香港時間下午5時對戰危地馬拉球手，他身穿FILA綠白色球衣出戰，胸口位置印有區旗，背後印有伍家朗的英文名，「HONG KONG CHINA」字樣，可惜最後以局數0比2不敵對手，未能躋身賽事16強。他賽後指，自己發揮得不好與球衣無關，又說希望在這麼大型的賽事中，大家可以留意運動員的表現，少些留意運動員場外的事。被問到有市民指，提出球衣有問題的人應該向他道歉，他說希望盡量不要再提這件事，過去了就讓它過去。

穆家駿於伍家朗比賽時在YouTube回應事件，稱中國香港隊可站在奧運舞台，是十分難得機會，讓香港向世人展示不屈不撓的獅子山精神，「所以我一時情切，在Facebook發表的評論語氣有點過重，在此表示歉意。」他強調，得知其言論引起各方不同迴響，但因無意影響香港羽毛球隊備戰，故留到今天才回應。