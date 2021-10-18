立法會選舉｜建制出戰人選本周明朗化　傳多名老將獲挽留再坐一會

延任一年的第六屆立法會本月底完結，換屆選舉提名期隨即展開，在選舉大改制下，建制派幾可肯定囊括大部分席位，但究竟如何佈局擺陣，建制陣營仍然只有一個「等」字。

據聞，建制出戰人選本周開始將明朗化，除有新人獲「祝福」去馬，多名議會老將亦獲挽留坐鎮，包括曾表明退下火線的工聯會資深議員黃國健，有機會再做一屆。



建制形容佈陣「神秘」

新一屆立法會選舉提名期本月30日展開，民主派參選者寥寥可數，建制內部則「爭崩頭」，不論是新增的40個選委會界別議席，抑或減至20席的地區直選，建制不同勢力競爭十分激烈。不過，有關方面至今未有明確訊號，有意參選者只能像求職者「等消息」，部分現任立法會直選議員「前途未卜」，只好加緊落區爭取最後機會。

多名建制中人都形容，今次安排可說是「詭秘」，無論是爭連任還是首次出戰，大部人仍未知自己是否獲「祝福」，以至循哪個界別參選。有人分析，今次是選舉改制後首場立法會選舉，北京非常重視，一來要確保安全系數，二來亦要增加選舉競爭性，特別是民主派參選人數比預期少，如何佈局須兼顧更多因素。

有資深建制則指，在「愛國者治港」原則下，管治者需要愛國、才能兼備，認為有關方面是刻意「神秘」、保密處理，增加陣營內部的危機感，希望有意參選者勿以為坐定粒六、「躺平當選」，必須在競爭過程中展出真實力，始有望佔一席位。

黃國健或轉戰選委會界別

新一屆立法會增至90人，即使現時42名建制派全部過渡，來屆立法會仍是新人佔多數，政圈近日有傳，多名原本打算退下火線的議會老將獲挽留，希望以他們經驗繼續坐鎮，確保新議會暢順運作。其中，現年69歲、已任三屆九龍東議員的工聯會黃國健，早已表明完成任期便退休，其九東地盤亦由鄧家彪接手，但據聞近日情況有變，黃國健有機會再坐一會，轉戰選委會界別，若續任議員亦可保留選委身份。工聯會本月29日將召開理事會，決定出戰名單。

至於另一勞工組織勞聯，在立法會長期佔一席位，去年擬讓位的現任議員潘兆平接受查詢時表示，參選決定有待勞聯常委會討論，他個人仍傾向交棒予年輕人。