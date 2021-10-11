立法會選舉｜民主黨：無任何黨員報名參選　羅健熙指門檻非常合理

立法會換屆選舉提名期本月底展開，民主黨早前制定黨內參選甄選機制，有意參選的黨員須取得足夠黨員提名，並於今（11日）下午6時前報名。

民主黨表示，就今年底立法會換屆選舉黨內甄選，提名期已於傍晚6時正式截止，民主黨沒有收到任何黨員提交報名表格，意味民主黨無人參選新一屆立法會。

民主黨主席羅健熙指，從任何角度來看，是次甄選的提名門檻也是很合理。他解釋，以往要代表民主黨參選，要先取得提名，再經通過支部會員大會推薦、取地區樁腳支持，並有民調參考，通過種種程序才召開會員大會，但今次只要取得提名便直上會員大會。



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韓東方無法取得足夠提名 不會退黨參選

民主黨上月底敲定黨內甄選機制，有意參選的黨員須在所屬地區支部取得20名會員提名，並在其餘4個地區支部各取得5名會員提名，若截止提名前收到有效提名，中央委員會將召開會議，定出特別會員大會安排，並交由會員大會就有關參選提名作出決定。

唯一有意出選的新界西支部成員、六四工運領袖韓東方因未能取得足夠提名，未能「出線」參與黨內甄選，他昨天接受查詢時表示，手執的提名票不足所須門檻（40張提名票）的四分一，坦言：「我要做的是盡人事。既然當日企出來了，就要盡量爭取。」

韓東方又說，倘最終無法取得足夠提名，也是他長期不參與民主黨活動的結果，「怪不得誰，所以，如果可以拿到四分一（提名），我就非常感謝啦。」

羅健熙感謝韓東方在最近兩週的努力，「為堅信的價值和理念盡力在黨內尋求黨友支持，其懇切為民主黨和香港尋求出路的真誠，相信黨友都清晰看見」。