選委會選舉電子點票「甩轆」　政制局：特首選舉將以人手點票

下屆行政長官選舉將於明年3月27日舉行，立法會政制事務委員會今日（18日）開會討論選舉活動指引及實務安排。

政制及內地事務局副秘書長陳潔玲指，若現任行政長官有意競選下屆特首選舉，並使用現有資源，需要明確攤分特首職務及競選活動，並記錄和申報一切有關競選活動的開支。此外，局方表示特首選舉將以人手點票，並會汲取選委會界別分組選舉的經驗，完善接下來的兩場選舉。



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政制局：特首若有意競選連任 最好另聘競選團隊

立法會議員何君堯問及若現屆特首爭取連任，應如何避免舞弊行為。政制及內地事務局副秘書長陳潔玲回應指，現行法例並無要求現任行政長官辭職或休假以參選下屆特首選舉，現時的保安、交通、秘書安排可以繼續以行政長官名義使用，而不被視作公共資源。但她強調，競選者需清晰攤分特首職務及競選活動，任何競選活動相關的開支均需申報。

她表示，其競選團隊要有清晰紀錄，如利用現有特首資源作競選活動時，需記錄每次使用的時間，再以市場估價估算開支並申報，任何用於競選活動的開支都需清晰記錄和申報，又認為租用另一個地方作為競選辦或僱用另一個競選團隊是最清晰的做法。



選舉事務處總選舉事務主任翁應輝補充指，行政長官的工作報告亦會被視為競選廣告，必須申報。陳又表示會就此類敏感情況的處理方法，作更清晰的指引。

特首林鄭月娥於上屆特首選舉，以777張選委票當選。（資料圖片）

特首選舉將以人手點票 加強培訓內部人員

今年9月選委會界別分組選舉中，首度引入電子點票，但過程嚴重「甩轆」，出現延遲。翁應輝表示，2022年行政長官選舉將以人手點票，不會電子化。陳潔玲指，明年3月的行政長官選舉規模較小，選舉事務處將儘量聘用內部同事作投票站人員及點票工作，表示會加強內部培訓。

翁應輝又指，將會參考9月選舉委員會界別分組選舉的經驗，完善接下來的兩場選舉。立法會議員周浩鼎表示，希望選舉事務處做好準備，提供充足的預演及人員培訓，以免大眾對選舉安排失去信心。