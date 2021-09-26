選委會龜速點票　湯家驊批羞恥、堪比第三世界　不明民間團體解散

選舉委員會界別分組選舉於上周日（19日）結束，共有4380人投票，惟花14小時才完成點票，遭各界炮轟。法律界選委、行會成員湯家驊今（26日）稱，點票情況堪比第三世界國家，令人感到非常羞恥，認為選管會主席馮驊須正式解釋點票運作和流程出現了甚麼問題。



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湯家驊指法律界只有30選票 「咁都要等十幾個鐘？」

湯家驊批評，完全想不到4300多票須花14小時才完成點票，形容「每票需要嘅（點票）時間係世界紀錄」，情況堪比第三世界國家，令人感到非常羞恥，指馮驊至今仍未正式解釋點票運作和流程出現甚麼問題。

湯家驊指，法律界只有30張選票，反問「咁都要等十幾個鐘？」又稱傳聞稱有五張選票一度遺失，最終在一櫃桶尋回，指若傳言屬實，「聽落好好笑，但真係笑唔落。」

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稱曾參與六四晚會 對支聯會解散感可惜

民陣、教協、支聯會等多個公民團體先後解散，職工盟亦已展開解散程序。湯家驊稱，不明白為何民間團體解散的邏輯，若團體已違反法例，解散也無法迴避法律責任，又指不應非將解散決定歸咎於政治環境和《國安法》，「你（政府）管我（團體），所以我解散，呢個邏輯係咪啱呢？值得深究」。

主持人反問，民間團體或認為出現了「拉得就拉」的情況，判斷解散是最安全的決定。湯家驊反駁稱，「法庭每日都有放人同俾人保釋，如果唔相信香港法庭係獨立咁，咁無得講。」

至於支聯會昨解散，湯家驊稱過去曾參與六四晚會，對支聯會解散感婉惜，但指一些過於政治化或可能干犯法例的團體，應有需要檢視其運作，若團體無作出違法行為，看不到有需要解散。