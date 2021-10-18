聶德權：公務員是政府骨幹　寄語同事「勇於擔當、善於作為」

今年《施政報告》提及，特首林鄭月娥已要求公務員事務局局長按着「能者居之」的原則，在未來數月檢視現時公務員高層職位的選拔聘任機制，務求把最有遠見和能力的官員放在最適合的位置。

公務員事務局局長聶德權今日（10月18日）到訪政府物流服務署（物流署），與管理層和各職系同事見面，親身了解他們的工作情況和關心的事宜。他寄語同事「存着創新思維，善於作為，本着勇於擔當的精神，更好地運用創新科技，迎接新時代的各種機遇和挑戰。」



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在公務員事務局常任秘書長楊何蓓茵陪同下，聶德權與物流署署長周淑貞和首長級人員會面，聽取他們介紹部門工作的最新情況和面對的挑戰，並與部門各職系的員工代表見面，就他們關注的事宜交換意見。

聶德權表示，施政報告提出要強化管治，而公務員隊伍是香港特別行政區政府的骨幹，肩負貫徹落實「一國兩制」重要責任。他寄語物流署同事要本着竭力支援好決策局及部門同事工作和令政府服務精益求精的心態，存着創新思維，善於作為，本着勇於擔當的精神，更好地運用創新科技，迎接新時代的各種機遇和挑戰。

聶德權在物料供應管理科的儲存及分發組常備庫存物料倉，聽取同事介紹他們如何為決策局及部門儲存及運送必要物品和應急物品，包括防疫裝備。聶德權亦聽取車輛管理科同事介紹政府車隊採購的電動車，以及在印務科的印刷小組及裝訂小組了解同事的日常工作。

參與調查做平板支撐、仰坐起卧 「慶幸大部分尚算過關」

此外，聶德權同日中午在政府總部參與「全港社區體質調查」，該調查旨在建立香港市民的體質數據資料庫，以及找出香港市民的運動模式與體質的關係，從而協助制訂普及體育的長遠目標和政策，以提升市民的整體體質。聶德權先完成問卷，再進行不同的體適能測試，以更準確了解自己的心肺耐力、肌耐力、神經肌肉功能及柔軟度等。

期間，聶德權巧遇平日為其辦公室清潔的工友，齊齊進行測試；其後也遇見民政事務局局長徐英偉視察調查、體檢情況。調查半小時期間，聶德權做了平板支撐、立定跳高、仰坐起卧、三分鐘台階、坐前伸及手握力等動作，「慶幸大部分尚算過關」，他呼籲市民踴躍參與調查，也多抽時間做運動，保持身心康泰。