聶德權鄭泳舜參加青年跑　少數族裔學員冀紀律部隊給予更多機會

渣打馬拉松下周日舉行，熱愛跑步的公務員事務局局長聶德權，近日孖住民建聯立法會議員鄭泳舜備戰渣馬，二人參加油尖旺民政事務處舉辦的「青年跑」計劃，同一班年青人齊齊做運動。

計劃不乏少數族裔學員，有學員向聶德權指，剛獲海關取錄，惟最希望投考入境處，認為入境處應予少數族裔人士更多發揮機會，又希望紀律部隊能提供更多機會和訓練予少數族裔。

聶德權勉勵對方籲不要放棄，理想最終會實現，之後立即要求同事了解情況，檢視紀律部隊給予少數族裔的入職和培訓最新情況有否須加強的地方。



聶德權在Facebook表示，早前應民建聯議員鄭泳舜邀請，參加「油尖旺 X 青年跑」計劃練跑，他二話不說便答應，「能夠與一班不同背景、膚色的青年人交流、練跑、出一身汗，覺得份外『爽』！還可為下周日舉行的渣馬備戰。」

他又指，非常高興能有機會參與活動，認識一班青年跑手之餘，又可以一齊訓練、互動互勉，希望計劃可持續推行。

鄭泳舜亦不忘幫政府「谷針」，呼籲身邊朋友盡快接種新冠疫苗，「疫苗接種率提升之後，我哋就可以更加盡情享受運動健康生活，參加更多體育盛事。」