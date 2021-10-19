拒評接棒立會主席　李慧琼樂見拉布流會絕跡：不覺市民少關注

立法會內務委員會主席李慧琼、副主席馬逢國今（19日）舉行年結記者會，總結今個立法年度的內會工作，指政府於本年度提交39項政府法案，目前已通過33項法案，李慧琼料餘下法案將於明天（20日）和下周三（27日）大會上通過。

內會主席一向被視為未來立法會主席的搖籃，有傳李慧琼下屆將更上一層樓，接捧成為立法會主席。李慧琼稱，不回應坊間對其將來發展和崗位的揣測，將集中精力做好議會和黨務工作。

李慧琼曾於2019年協助台灣殺人案死者潘曉穎母親，被問到會否應邀潘母邀請，明天到政總外與潘母會面。李慧琼稱已作出書面回應，無任何補充；記者會後，李慧琼再被追問事件，她未有任何回應。



李慧琼稱無拉布無抗爭 內會交亮麗成績表

李慧琼在記者會上指，本屆立法會會期非常獨特，因新冠肺炎疫情，人大決定延任第六屆立法會不少於一年。她指，議會在十月復會後，議員們非常努力投入工作，稱本會期無「拉布」、無流會、或衝擊主席台等抗爭場面，讓立法會交出一份「亮麗的成績表」。

李慧琼指出，議會延任一年期間，政府共向立法會提交39項法案，是近20年以來最多，目前已通過33項法案，料餘下法案將於本周三和下周三大會上通過。李慧琼提到，本屆立法會曾處理「完善選舉制度」草案，草案內容複雜且時間緊迫，指當時須在未來12個月舉行3場選舉，內會遂決定成立小組委員會，立即展開研究工作，先研究人大決定，又指法案委員會短時間努力舉行了17次會議，順利完成審議工作，並適時通過草案，形容「草案有三本電話薄咁厚」。

2021年度內會年結：



會議次數：38次

政府法案：39項

法案委員會：29個委員會審議29條法案

附屬法例：304項

小組委員會：32個委員會研究128項附屬法例和4項擬議決議案

+ 8

稱行政立法互相配合制衡

李慧琼又指，鑒於立法會曾出現拉布、委員會主席選舉被拖延、有部分議員行為不檢點，加上來屆議員人數增至90人，為確保議會運作有效有序，立法會已全面檢視《議事規則》和《內務守則》，內會一共通過四批由議事規則委員會提出的擬議決議案，當中十八組修訂涵蓋議會事務處理、委員會運作和議員行為等，令議會回復莊嚴及進一步履行立法會的憲制職能。

她認為，行政立法關係應是互相配合和制衡，高興延任議會回復常態，特首可順利在立法會發表施政報告，並出席問答會和短問短答環節，同時共辯論34項議員議案。李慧琼提到，部分議員對官員在議會發言和文件回應有不滿，指她與馬逢國已向政務司司長李家超如實反映，對《施政報告》稱會加強官員與議員溝通感到高興。

否認市民關注度低：與報道有關

被問到有指市民對立法會關注程度已大不如前，李慧琼稱不認同，認為市民的關注程度與傳媒報道有關，形容關鍵是「要大家（傳媒）幫手」，又指本會期通過的法案是最多的一年，當中有很多與改善民生有莫大關係。馬逢國則稱：「唔覺得市民關注少咗」，又指在過去一年，其所屬的體演文出界期待該界別議員為他們發聲，立法會仍接收很多申訴個案。

至於議會的辯論質素和效率，李慧琼稱，議會運作不是只講效率，認為議會整體效能已提升，包括能夠發揮監察政府的功能，「整體環境健康咗」。有指出席事務委員會的議員人數大減，李慧琼指本屆議會的議員盡心盡力議事，又指有部分議員選擇中途離隊，認為現在的情況無法與過往直接比對。