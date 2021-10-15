內會收爐︱李慧琼指延任年法案廿年最多　議規經修訂來屆迎新局面

特首林鄭月娥按法例指示，本年度立法會會期於10月29日結束。內務委員會今（15日）召開最後一次會議，內會主席李慧琼指，本屆立法會經歷過風風雨雨，內會運作一度受到嚴重干擾，直至延任一年才重回正軌。

李慧琼指，來屆立法會將增至90人，《議事規則》和《內務守則》亦已作出全面檢視和修訂，立法會將迎來新局面。



李慧琼指來屆立法會將增至90人，《議事規則》和《內務守則》已全面檢視和修訂，立法會將迎來新局面。（資料圖片）

李慧琼指《國安法》實施、選舉制度修訂，令本港進入撥亂反正的新局面，在延任期間，議員非常努力並投入議會工作，政府本年度共提交39條法案，是近20年來最多，立法會已通過36條法案。

擴建立會料年底發招標文件

李慧琼其後因「緊急公務」，將會議交由副主席馬逢國主持。馬逢國指，內會正副主席於9月27日與政務司司長李家超會面，指立法會擴建的招標文件預計在年底發出，立法會租用的中信大廈三樓層，預計在第七屆立法會開始前完成內部裝修工程。

馬逢國又以《2021年電影檢查(修訂)條例草案》委員會主席匯報工作，指委員會已完成草案審議工作，委員會和政府均不會提出修正案。馬在會議尾聲稱，內會一度是「抗爭」的「主戰場」，更經歷過肢體衝突，他感謝議員和秘書處一直的支持。