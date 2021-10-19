陳茂波稱本港不發展創科「無運行」　重建如助小區補貼都願做

特首林鄭月娥提出北部都會區，財政司司長陳茂波今日（19日）指，認為香港將有「南金融、北創科、東西兩走廊」的格局，指在新界北發展創科很自然，因為除了四大支柱產業必須提升競爭力或升級轉型，亦需要培育新產業，「其實無得揀，唔做創科無運行」。



提到市區重建，陳茂波指，如果不是以收回唐樓為主，就需要考慮整區的思維。他舉例指，旺角未必可以興建很多高樓，則可考慮「轉移發展」，集中興建一幢高樓，並在附近預留空間作公共空間，指如果是這種做法，「就算用公共財政補貼我都願意做」，因為方法有助改善小區環境及交通。



陳茂波指「北部都會區」發展創科產業在地理上相當自然。（張浩維攝）

單靠中央支持不足夠 香港要自己爭取發展

陳茂波在一個大學講座提及施政報告提岀「北部都會區」發展創科產業，認為香港未來發展創科是重中之重，又提到中央早前推岀前海方案，推動與香港在創科上合作，但單靠中央推出政策支持並不足夠，香港自己也要爭取。陳茂波強調，創科一定要做，要看本港的優勢在哪，例如缺乏生產、商品化的工序，這方面可有賴內地支持。他亦提到本港有不少培育創科人才的計劃，亦在人才輸入方面加大力度。

他相信，北部都會區發展創科有助吸引人才，讓海外及內地人才分別在本港及深圳以習慣的生活方式參與工作。而日後除了東部知識及科技走廊，西邊亦有洪水橋鐵路可接往深圳前海、廣州城際交通，亦有港珠澳大橋，自然適合發展物流。

至於本港原來的四大支柱產業，陳茂波指最近唯一下跌的部份是物流，提及香港國際機場的航空貨運重要地位，未來要思考如何高增值轉型，如增加藥物、轉口海鮮等，他亦提到未來在東莞設立「香港國際機場物流園」，將有助發展。

陳茂波料本港「藍海」在內地及東南亞

陳茂波強調，本港日後不可只看歐美市場，必須融入國家發展大局，相信未來的「藍海」很可能在內地及發展中的東南亞。他指，香港定位在於背靠祖國，面向世界，要用好「一國兩制」的優勢。他提到，「十四五規劃」中內外循環的概念，認為國家再提出內外循環概念在於美國打壓，面對華為事件及5G在外發展不利，相信中國不能再簡單重複以往靠加工的經濟模式。他指，內地有4億中產人口，未來經濟增長較快，相信可以多推動內需的內循環，同時維持外循環，而香港就要找到在內外循環分別的立足點，才能融入發展。

陳茂波指，如果以小區思維重建有助改善環境及交通，就算用公共財政補貼都願意做。（張浩維攝）

覓地工作須堅持 重建工作助小區補貼都願做

有學生在會上問及房屋問題，問2047年杜絕劏房有否具體細節，又問舊區重建是否只包括唐樓，會否考慮收回其他房屋。陳茂波回應指，劏房的居住環境困難，自己曾任發展局局長，當時曾被批評「盲搶地」、「見縫插針」，將「政府、機構或社區用地」與綠化用地改劃為住宅用地，提到啟德在回歸時擬安排住27萬人，後來經歷金融風暴後降低至9萬人，到他接手時則想重新改劃增加住宅用地。他強調本港不是缺乏辦法，而是需要堅持，提到在大埔改劃用地曾被大學生申請司法覆核，後來分別有三處鄰近大學的地改劃都被大學生申請司法覆核。他強調，這些改劃用地工作雖是「黑人憎」，但當牽涉整體利益有需要堅持。

至於重建工作，陳茂波解釋，唐樓的地積比仍未用盡，令發展商較易估算獲利，如果不是收回唐樓就需要考慮整區的思維。他舉例指，旺角未必可以興建很多高樓，則可考慮「轉移發展」，集中興建一幢高樓，並在附近預留空間作公共空間，指如果是這些做法，「就算用公共財政補貼我都願意做」，因為方法有助改善小區環境及交通。