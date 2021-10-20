專訪｜鄧炳強：盼中國台灣憐憫一下潘媽媽　准陳同佳入境自首

觸發港府修訂《逃犯條例》的台灣殺人案疑犯陳同佳，出獄近兩年仍未赴台灣自首，死者潘曉穎母親邀請陳同佳、保安局局長鄧炳強等人今早（20日）在政府總部外「公開對質」。鄧炳強接受《香港01》專訪時未透露會否應約，只說已回信予潘母，又再次批評台方政治操弄，希望中國台灣當局「憐憫一下潘媽媽」，讓陳同佳入境自首。



指所有證據全在中國台灣 政治操弄不道德

潘媽媽日前發放錄音邀請陳同佳、牧師管浩鳴、民建聯李慧琼和周浩鼎等人，今早11時在政總外公開會面，但各人均表明不出席。同樣獲邀的鄧炳強說，他對潘媽媽的情況確實值得同情，「我都有個女，我都感同身受」，但重申陳同佳很願意去台灣自首，管浩鳴早前亦為他申請台證，「整件事是中國台灣——你知道台灣是中國的一部分，不容許陳同佳去，導致事情變成咁。」

其實整件事在中國台灣發生，所有證據如閉路電視、屍首，全部在中國台灣搵到，其實夠晒證據。只不過（台灣）政治操弄，我覺得非常不道德，令公義不能彰顯。 保安局局長鄧炳強

籲潘媽媽感威脅可聯絡警方

至於會否與潘媽媽會面，鄧炳強僅說已回信對方，沒透露決定。根據立法會議程，鄧炳強今早11時需出席口頭質詢環節。提到潘媽媽聲稱擔心陳同佳離開安全屋後，可能遭其殺害，鄧炳強稱任何人有需要可聯絡警方，當局會按風險評估安排，「如果潘媽媽真係好需要（警方保護），可以去警署提出要求。」

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政府立法建議不包括重推修訂《逃犯條例》

陳同佳出獄兩年，事件仍未了結，當初提出修例的保安局是否完全無角色？鄧炳強重申，台灣要求「司法互助」只是政治操弄，「我諗唔到任何原因，點解佢唔容許一個好願意自首的人入境，完全無理由」，「希望中國台灣當局真係憐憫一下潘媽媽，畀陳同佳去台灣負上自己的責任。」他指此案處理簡單，不需要「域外法權」等方式，「你畀陳同佳返去，就處理到，香港警方願意盡力配合台灣當局的需要。」

兩年前時任保安局局長李家超提出修例，最終爆發政治大風暴，如今立法會已平靜，政府會否重推修訂《逃犯條例》，堅持初心？鄧炳強說，特首林鄭月娥早前提出40項立法建議，當中不包括此項。他又指，陳同佳在香港的罪行已完成服刑，「佢去邊度、做啲咩，佢自己有權決定」，重申陳同佳已是自由人，是否到與台灣有邦交的國家要求引渡，都是他的自由。