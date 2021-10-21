民主黨鄺俊宇被政府裁定宣誓無效，被褫奪元朗區議員資格，並禁止參與各級選舉五年，象徵「鄺神」近15年的代議士生涯暫告一段落，劃上句號。

現年38歲的鄺俊宇政途始於2007年，他當時首次參加區選，以24歲之齡成功當選元朗區議員，更四度連任成功，他在2016年代表民主黨出戰「超區」議席，取得49萬票成「票王」。兩年前反修例運動，鄺俊宇以立法會議員身份多次到示威現場調停，成為家傳戶曉的政治人物。

2020年7月，鄺俊宇在民主派初選取得26.8萬票，再次成為票王，惟初選最終被定性「串謀顛覆國家政權」，鄺於今年1月被國安處拘捕，至今未被起訴。



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林瑞麟曾鼓勵努力可晉升副局

2007年，當時只有24歲的鄺俊宇首戰區議會選舉，在元朗北朗選區擊敗時任朗屏邨業主立案法團主席陳兆基，成功晉身元朗區議會，自此成功四度連任區議員，元朗朗屏邨亦成為鄺的「老巢」。

曾參與港台「政壇新秀訓練班」的鄺俊宇，當選後出席訓練班「升級班」活動，時任政制及內地事務局局長林瑞麟在活動中大力推銷副局長及政治助理職位，呼籲鄺「好好做」區議員，第二步可加入政府任副局長或政助，最終或可成為特首。報道引述鄺俊宇當時禮貌地回應「多謝林局長賞識」。

林瑞麟大力推銷副局長及政治助理職位，呼籲鄺「好好做」區議員，第二步可加入政府任副局長或政助，最終或可成為特首。(吳煒豪攝)

16年晉身立會膺票王 選舉日告急涂謹申險失末席

2016年立法會選舉，民主黨派出鄺俊宇和資深議員涂謹申，分兩張名單出戰超級區議會議席，是鄺首次排在名單首位出選。鄺俊宇在選舉日前民調徘徊「入局」邊緣，被外界看低一線。在選舉日，民主派陣營為鄺俊宇大打告急牌，反令黨友涂謹申的選情一度陷入險境，最終涂亦在晚上告急，以1萬票之差擊敗工聯會王國興，取得超區末席。

鄺俊宇長期關注動物權益、社會福利政策等議題，晉身立法會議員行列後，力推動物福利法，又提出議員議案「維護動物權益」。2019年3月，一隻在泰國港口誤登香港貨櫃船入境的狗隻，被漁護署接走不足24小時後，慘遭人道毀滅，鄺俊宇馬上發起聯署，要求漁護署交代事件，最終有多達3萬人參與聯署，最終漁護署就事件致歉。

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「6.12」因體力不支暈倒

在反對《逃犯條例》修訂一役中，鄺俊宇多次到示威衝突現場，擔當調停和緩衝角色，呼籲示威者「不流血，不受傷，不被捕」。2019年6月11日，警方在金鐘站不斷截查青年，鄺俊宇與多名立法會議員到場關注情況，並在金鐘通宵留守。翌日，大批示威者包圍立法會，阻止立法會恢復二讀《逃犯條例》修訂。鄺俊宇在立法會外手持大聲公到場聲援，一度暈倒在地上。

鄺俊宇在反修例運動期間，多次成為新聞主角。2019年6月15日，反修例示威者梁凌杰晚上在金鐘太古廣場墮下身亡。事發前，鄺俊宇在下午收到大量市民求助，他趕到現場，希望與梁凌杰對話，惟遭警方拒絕。最終梁在晚上墮樓身亡，鄺俊宇聞噩耗後，在太古廣場外激動落淚。2019年9月24日早上，鄺俊宇於在天水圍天業路近濕地公園對開的停車場取車時，遭3名男子襲擊，一名男子手持手提電話在旁拍攝，鄺俊宇後腦近頸椎位置受重擊，被送到天水圍醫院治理。

去年5月遭警方制服 被警以膝壓頭部

2020年5月，有網民發動「和你SING」活動，鄺俊宇到旺角視察情況，並以揚聲器和警方理論，一名防暴警員突然衝前將鄺俊宇推倒。其後數名防暴警察把鄺包圍將他制服，有警員以膝頭把鄺的頭部壓在地面上，鄺面露痛苦。警方事後稱，鄺俊宇疑在現場將水樽擲向警員，故以涉嫌在公眾地方行為不檢把他拘捕，但據片段所見，鄺俊宇由開始至被捕也沒有手持物品，最終獲無條件釋放。

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立法會換屆選舉原定去年9月舉行，鄺俊宇欲角逐連任「超區」，並在民主派初選取得26.8萬票，成為票王，惟初選最終被定性「串謀顛覆國家政權」，鄺於今年1月被國安處拘捕，至今仍未被起訴。2021年11月，人大就立法會議員資格作出決定，楊岳橋等4人的立法會議員資格遭褫奪，鄺俊宇與其他選擇延任的民主派議員最終決定總辭，辭任立法會議員。

如今鄺俊宇因宣誓無效喪失區議員資格，意味曾是雙料議員的鄺五年內將無法再參選。

曾跳街舞謝票 愛情小說大受歡迎

鄺俊宇喜愛hip hop舞蹈，他在2007年區選大跳hip hop舞宣傳，並於2012年立法會選舉論壇中以Rap方式，質問對手劉江華。2016年9月，他當選立法會議員後到旺角謝票，並大跳街舞「找數」，笑言：「我找咗數啦，唔好再追我數」，自此不再公開跳街舞。

鄺俊宇另一個身份是愛情小說和散文作家，2014年出版首部散文作品《愛你，若只如初見》，上架數小時後售罄，其後推出多本著作，包括《數到三，就放手》、《在微時，再遇我們的幸福》、《有一種幸福叫守護》等。不過有網民發現，鄺俊宇寫作手法另樹一格，「逗號」出現次數頻繁，因此以「逗號」稱呼鄺俊宇，鄺亦曾借「逗號」形容本港的民主進程，希望能盡力推進本港民主發展，惟在成功前，鄺的代議士之路已暫劃上句號。