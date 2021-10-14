01消息｜立法會議員料由李家超監誓　或跳出會議廳　符一重要規定

立法會即將換屆，新當選的立法會議員一如以往需進行宣誓，但宣誓模式料與往年慣例有所不同。消息指，立法會議員很大機會改由政務司司長李家超監誓，宣誓地點亦可能不在立法會會議廳，政府至今未通知立法會改在哪處舉行。

據了解，若要在立法會內宣誓，須訂製合適尺寸的國徽需時至少3個月，加上立法會會議廳主席台後方，用作掛上區徽的牆呈微曲狀態，在技術上較難加裝國徽，可能無法趕及新一屆立法會議員宣誓前完成，變相無法滿足經修訂後《國旗及國徽條例》的規定。



▼立法會議員過往宣誓情況▼



宣誓儀式須同時展示國旗和國徽

立法會上月通過修訂《國旗及國徽條例》，當中列明行政長官、主要官員、司法、行政會議、立法會和區議會宣誓儀式須展示國旗和國徽。目前立法會會議廳內只掛上區徽，據了解，立法會為會議廳內增添國徽遇到困難，因為要訂製比例大於區徽的國徽，需時至少3個月，而且會議廳主席台後方的牆設計呈微微彎曲，增添掛上國徽的難度。

事實上，立法會宣誓儀式或移師至其他地方舉行早有先兆，議事規則委員會早前建議修訂《議事規則》，由新一屆立法會起，議員不再於任期的首次會議上宣誓，且建議訂明立法會主席選舉須在每屆任期的首次會議前舉行，就是為改變議員宣誓安排鋪路。

立法會會議廳現時只掛上區徽，若新一屆議員須宣誓，須加裝大型國徽。（資料圖片／李澤彤攝）

建制稱政總、禮賓府亦可行

有建制議員指，目前政府未向立法會通報宣誓安排，但預料未必會於立法會會議廳內宣誓，認為政府總部、禮賓府等亦可行。

以往全體立法會議員均由立法會秘書長監誓，但經修訂後的《公職人員宣誓條例》列明，立法會議員將改由行政長官或獲行政長官授權監誓的人監誓。據了解，議員有機會由行政長官授權政務司司長監誓。

立法會換屆選舉今年12月19日舉行，新一屆立法會議員將於明年1月1日上任，據了解，首次立法會大會料於1月12日舉行，議員出席首次會議前須完成宣誓，換言之，立法會議員宣誓儀式需要在大約12日內完成。