鄭若驊為逾百教師上「法治課」　提醒權利、自由並非絕對

律政司司長鄭若驊今（21日）出席由勵進教育中心和教育局合辦的教師培訓課程，向逾100位教師講解法治觀念和香港的法律制度。鄭若驊向教師解釋，香港的法律一直尊重和保障《基本法》下的權利和自由，但同時必須謹記，這些權利和自由並非絕對，在包括基於公共秩序及保障他人的權利和自由的情況下，可以受到限制。



范徐麗泰亦有出席

「鞏固法治」教師培訓課程由勵進教育中心和教育局合辦、律政司支持的「鞏固法治」， 鄭若驊獲邀以「香港特區如何鞏固法治社會」為題，向教師闡述香港法律制度下成文法及普通法的基本原則、法治精神和司法獨立的重要性。

鄭若驊在課堂上強調，《基本法》第二十五條已清楚訂明「法律面前人人平等」的法治精神，又指正確理解《憲法》應用於香港的法律位階，實屬必要。鄭若驊指，司法獨立是建基於《基本法》訂明的穩固體制上，包括法官享有任期和不受法律追究的保障，同時《基本法》第八十五條明文保障司法獨立，法院不受任何干涉。她續說，香港的上訴機制確保司法工作妥善執行及遵循適當程序。

鄭若驊又向教師解釋，香港的法律一直尊重和保障《基本法》下的權利和自由，但同時必須謹記，這些權利和自由並非絕對，在包括基於公共秩序及保障他人的權利和自由的情況下，可以受到限制，鄭亦從國際層面簡述法治，包括各國主權平等和不干涉原則。

她重申，香港自回歸後在法治方面的國際排名一直穩步上揚，根據世界銀行集團的世界管治指標，香港的法治指標在1996年只有69.85分；回歸後，香港的法治指標於2000年已上升至74.75分，自2003年起更一直維持在90分以上。早前公布的最新結果顯示，香港在2020年取得91.83分，再次證明香港的法治根基穩固，又表示律政司會繼續推行「願景2030—聚焦法治」計劃，以進一步推廣正確的法治理念，從而提升青少年的守法意識。