建制批反修例案件檢控慢　鄭若驊否認律政司是樽頸：理大案明年審

立法會司法及法律事務委員會今早（11日）召開《施政報告》政策簡報會。《施政報告》提到將在新區域法院大樓於2027年底落成啟用前，於灣仔政府大樓內增設一個大型法庭和相關設施，以應付一些涉及大量被告人的案件。

民建聯立法會議員葛珮帆關注反修例案件長期積壓的問題，要求當局交代檢控緩慢的原因。律政司司長鄭若驊表示，律政司視乎證據和法律作出檢控，過程不偏不倚，並提到理工大學案，最早一宗案件已排期於明年3月審訊，最遲一宗2023年10月開審。



何君堯批律政司表現不合格

葛珮帆指，目前有大量與反修例示威相關的案件積壓，質問當局是否出現法官人手不足的問題，又指截至今年7月底，有過萬人因反修例運動被捕，但只有2,600多人被檢控，要求當局要求檢控緩慢的原因。

建制派議員何君堯批評，當局在處理反修例及酷刑聲請案件的表現完全不合格，認為律政司的刑事檢控科和司法機構都出現很大問題，律政司存在樽頸問題，又不滿法官經常批准押後案件。

鄭若驊表示，警方基於合理懷疑作出拘捕，而律政司基於合理定罪機會作出檢控，檢控工作從來也是按照證據和法律、不偏不倚地進行，亦受案件的複雜程度影響。她提到，有213人被捕的的理工大學案，分21宗案件進行審訊，最早的一宗已排期於明年3月審訊，最遲的案件於2023年10月開審；2019年9月的政總及金鐘暴動案中，警方拘捕了99人，已經排期在2023年9月起開審。

她又指，控方不會不斷要求押後案件，延遲審理有很多不同因素，不能一概而論，不同意律政司有樽頸。

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政府：檢視法援制度工作接近完成

此外，葛珮帆指司法機關檢討法援工作沒有提到法援申請上訴機制，「譬如無爆眼嘅『爆眼女』無訴訟理據，但佢上訴得直，獲得法援申請支持，大眾會覺得係咪應該維持由司法機構審批法援上訴機制呢? 公眾對審批原則同準則唔清晰。」自由黨批發及零售界邵家輝關注法援容許指明律師的安排，或導致利益輸送的問題，例如現時大部分法援案件均由數間律師事務所負責。

行政署長鄭鍾偉表示，檢視法援制度的工作接近完成，會處理社會的事件，希望議員給予他們時間，他們會盡快完成檢討並提交立法會討論。

2019年7月1日，反修例示威者衝擊立法會。（羅君豪攝/資料圖片）

大灣區律師執業試 鄭若驊料合格率較全國司法考試高

邵家輝問到近日公布結果的大灣區律師執業試合格率，鄭若驊稱，大灣區執業試只考「民、商、事」內容，考核範圍較全國司法考試小，相信合格率較高，「聽到絕大多數我認識有去參與的法律界人士都通過咗，我相信係一件好事。」

建制派「班長」廖長江問及大律師公會主席夏博義，該會如何向會員介紹大灣區的發展機遇。夏博義稱，上次他出席委員會會議時也表明支持大灣區發展，認為對操流利普通話的法律界而言是一個好機會，並稱公會每周也會向會員發布消息，確保對大灣區有興趣的會員也會得悉相關機會。民建聯周浩鼎稱希望大律師公會言出必行，配合大灣區發展，「過往（大律師公會）有講法睇嚟唔係好配合。」