沙半山手記｜特首選戰最新形勢　林陳花半掩 ? 李鄧花待開 ?

下屆特首選舉的投票日，是2022年3月27日，換言之，選出下屆特首的日子尚餘五個月左右，總之過完農曆年，兼「睇埋」北京冬奧，真命天子便告誕生。日前選舉事務處剛向立法會提交《2022年行政長官選舉的實務安排》，披露特首選舉的提名期，定為明年2月15日至3月2日，早已盛傳，今屆特首戰可能是「澳門模式」，即僅得一人成功獲提名參選，所以今回特首選戰，可能早至明年2月便告揭盅。



適逢提名期是春節初十五至正月底，政商巨賈大多籌辦春茗，故友人趣談，明年春茗酒席的吹水頭盤，就是特首行情云云….而沙半山馳騁政圈多年，特首選戰的行情，又豈敢不悉力打探，以報答萬千讀者。



特首選舉將於明年3月27日舉行，然而至今鮮有北京屬意人選的風聲。（資料圖片）

近日沙半山和消息靈通人士交流，無不嘖嘖稱奇，均指迄今鮮聞北京漏出半點風聲，更有友人說，目前北京只提及要集中精力搞好12月的立法會選舉，絕口不提特首選舉。沙半山直覺是，北京心儀的熱門特首人選，有可能是一位爭議人物，故正採取「愈遲曝光、愈為有利」的策略。

香江經歷2019年大暴動，動搖了祖國統一台灣大業，北京自此極為慎重，既派出兩個前省委書記主持對港大局，又機密地籌劃好國安法及完善選舉制度、甚至DQ區議會亦早早處理，最後連土地房屋等民生問題都頻頻出招，試問下屆治港內閣 ? 豈會不一早詳詳細細地去研究及揀選清楚，所以，沙半山斗膽揣測，此際或已有定案，但又嚴禁泄漏，反映「真命天子」存在一定爭議性。

有靈通人士向沙半山分析，未來誰當特首這重大決策，絕不能只看維港鯉魚門的一潭海水，必須從國家全局去思考問題。友人續說，未來五至十年，一俟中國海軍有大批軍艦（航母、登陸航母、大型驅逐艦）下水，並可服役備戰後。基礎芯片國產化同告成熟，意味將可承受圍堵大斷供。沿海發達省市人均收入媲美，甚至超越台灣，屆時統一台灣的種種條件便告徹底成熟，而可能的時間點，快則於2025年，慢則2028年前後。這時間正是下屆特首的主政期內，試想北京會如何思考守住我國南大門的特首，究竟需要具備什麼品質呢 ?

北京眼中有虛偽派、動搖派和堅定派

回顧2019年下半年大暴動期間，香港主要官員及重量級建制派人物的言論，很容易會發現，顧左右而言甚至迴避大是大非的，絕非少數，反而當中央出猛招平亂之後，方才跳出來大呼擁護的一大幫人，其實在北京眼中或已被視為不可信任的「虛偽派」。至於動亂期間，一時士氣低沉，一時感性落淚，難免被歸類為「動搖派」人士，而北京未來五至十年極需要的一位特首，須有遇上「泰山崩於前而色不變，麋鹿興於左而目不瞬」情操的「堅定派」，試想前年僅是暴民鬧事，各政壇人士表現尚且如此，萬一台海不幸發生軍事對抗，誰敢無畏地執行中央指示，為中華民族偉大復興而義不容辭呢 ? 相信北京眼中，早已一目了然。

此外暴動以來，沙半山接觸來自北方的消息靈通人士，不時流露看不起香港公務員的言詞，唯獨對港警多持正面態度（暴動初期則不是），近一年更轉為公開表揚港警，故有力人士建議由港警一眾高層提拔成為管治團隊核心，絕不出奇。事實上，香港大亂初平，反對勢力和不滿輿論僅暫時埋藏地底之下，起碼尚須三五七年時間的有力管治，形勢才會產生根本性轉變，故未來續或須由「堅定派」人選執政，也合乎邏輯。

政務司司長李家超。（資料圖片）

另一位靈通人士向沙半山表示，當政務司司長李家超的行情確在看漲，前程無比光明。沙半山心想，阿John固然有其優點，可謂能文能武，夥拍保安局長鄧炳強，這對「李鄧配」更是「堅過石堅」的「堅定派」，然而，武官全線冒起，難免有點「武士幕府」的外觀，不過當下中美世紀級大角力，試問有誰人是理想的「中間派」人選呢 ?

上屆決策誰是特首，顯然北京也是試圖找出最大公約數的「中間派」，即梁振英和林鄭均為北京所接受的，但香港民情則較為不接受梁振英，同時，民情更加接受曾俊華，但北京卻又無法完全接受曾俊華，結果選定了林鄭。

不過，今時今日北京眼中可接納的人選，有誰是黃絲界及美英西方世界會滿意的 ? 既然讓步不可行，「自然有可能揀個，自己最啱用，算數 ! 」

多名政務司司長 均晉身特首或曾擬定接班

況且回歸廿五年來，政務司司長接掌特首大寶，幾近常態，政務司司長曾蔭權接替董建華，原定也是政務司司長唐英年接替曾蔭權，誰料爆出一個僭建唐宮 ! 梁振英黑馬才跑出。直至上屆政務司司長林鄭接替梁振英，全都是政務司司長去接班或擬去接班。

▼多名特首或擬接班人人選均曾擔任政務司司長▼



而且7月更換張建宗，既非另一特首「潛力股」財爺陳茂波去接替，也不是再給一次機會予林鄭愛將聶德權，而是晉升一直被忽略的冷門局長李家超，倘若怒換張建宗僅是為求裁掉平庸，而保薦李家超只是為了輔助未來的「真命天子」，北京真的會如此轉折 ? 如此情緒化嗎 ?

更奇怪的是，資格審查委員會主席也是李家超，這個職位「石頭爆出來」，叫特首去做，於理也通，叫律政司去做，道理也通，偏偏又是李家超，而旗下成員是鄧炳強、曾國衞和徐英偉，統統是新近提拔的重點官員，似乎是佈局這類人士慣受李家超所節制。

林鄭及陳茂波 續流露企圖心

然而，正當李鄧配行情升溫之際，一位建制派猛人向沙半山的最新發現，大不為然，認為當前的特首潛力股仍有林鄭、陳茂波及行會召集人陳智思。猛人認為，財爺個個星期撰寫的網誌，流露十足力爭上游的企圖心，例如早前林鄭《施政報告》，大談發展新界北都會區，以解決香港房屋問題，普遍評論是方向正確但無法短期內讓市民感受到實惠！結果波叔隨即在網誌中寫道「特區政府必須全力以赴、全速去做，力求在三至五年漸見成效，讓市民能看得見轉變、感受得到改善，從而建立起信心。」

至於特首林鄭右手不慎跌傷之前，出席各方大小場合更是馬不停蹄，加上任期最後一份《施政報告》，更罕有地大膽地出招，充分展露其連任企圖心，根本從未熄滅，故此「李鄧之花」或可等待機會而盛開，然而林鄭和雙陳的「林陳之花」也從未凋謝，僅是各人觀察角度，有所轉變，出現半掩之狀而己。