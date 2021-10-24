立法會選舉︱湯家驊：傳統民主派棄選第三路線更闊　不選有愧理念

立法會換屆選舉提名期下周六（30日）展開，民主思路召集人湯家驊與新思維主席狄志遠日前舉行記者會，兩組織已就選舉達成共識，同意若有任何成員參選，會盡量互相協調，並以聯合陣營方式推動選舉工程。

湯家驊今日（24日）出席電視節目期間提到，相信市民不想見到日後議會「一言堂」，希望和其他第三路線人士合作，在日後雙議席單票制之下，推動「微型的兩黨政治」模式。



指以往民主派推動方式「注定失敗」

湯家驊表示，香港市民不會想見到未來立法會一言堂，「我覺得現在是有空間，推動第三路線的理念」，未來會解說清楚，這路線與以往傳統的民主、建制派有什麼分別，希望做到改變香港政治文化。他認為，新選舉制度採雙議席單票制，某程度屬鼓勵「兩黨政治」發展，希望不同政治團體，可在建制派以外，爭取同區餘下的一席，「我們也希望和第三路線、有相近看法的人士合作，建立『微型兩黨政治』的情況。」

他承認，以現時民主思路和其他第三路線政團的的規模，要爭取10席是非常困難，但他們的目標是「推動優質民主」，讓市民明白在香港爭取民主，有幾個主要條件，包括接受及尊重憲制秩序、擁護和效忠《基本法》、須以穩定社會為前題。「過往一些傳統民主派對這些事情不太著重，進行了一些破壞，這種推動民主的方式是注定失敗的。」

立法會提名期10月30日展開。（資料圖片／李澤彤攝）

認爭取非建制派支持者選票困難

對於入閘、向建制派拜票等事宜，湯家驊稱現朝這個方向努力，目前暫時較少接觸傳統建制政黨，但未來會馬不停蹄約見不同智庫、政團、專業團體，讓他們多了解第三路線。他承認，與建制派協調是頗困難：「雙議席單票制，如果一席已由建制派拿了，還要再叫我們不要爭餘下一席，那等於叫我們不要選。」不過他相信雙議席單票制鼓勵兩黨政治發展，非建制之間也有很大協調空間。

他又指，當然明白到要吸引以往「最傳統最保守」非建制派支持者的選票十分困難，但相信社會上有很多政治上比較中立的人，信奉理性溫和民主，期望有「水滴石穿」效果，非看一朝一夕，「傳統民主派全部棄選，我們現在的空間是闊了很多。如果這樣都不參選，那就有悖我們的參政理念。」他相信，即使非建制日後在議會只是少數派，立法會也不會只是「數人頭」，議員在議會內的發言，如果發揮得好，也可改變社會民情。

談法援改制：以往或有一些「壟斷」情況

政府近日向立法會提交文件，建議修訂法援制度，未來刑事案件的法援申請人，一般情況下由法援署指派律師，署方會按不同案件類型制定律師名單；其他司法覆核及民事案件，進一步限制每名律師每年最多可接的法援案件數目。

作為行政會議成員、資深大律師的湯家驊表示，過去數年法援申請總數字有所下跌，可是在2019年社會事件後出現一些情況，「有一些人似乎傾向要求某一些律師樓，做某一類案件，被人覺得有少許壟斷的情況出現」，情況不太理想。他認為，現時的大律師中，有六成都會負責刑事案件，各自經驗可能有所分別，但能力其實不相伯仲，也應該讓年輕律師有機會接觸不同案件累積經驗。他認為，法援制度確實有可能在運作上出現一些問題。

《基本法》第三十五條提到：「香港居民有權得到秘密法律諮詢、向法院提起訴訟、選擇律師及時保護自己的合法權益或在法庭上為其代理和獲得司法補救。」湯家驊指，留意到有法律團體包括大律師公會，憂慮改制會否影響香港市民在《基本法》下的權利，但認為這並不正確，「當值律師制度一直都在，如果你對政府安排的律師不滿意，沒有任何法律規則說不准你自行聘請律師。」他相信這問題在香港現時法制下已可解決，看不到有釋法的需要。

他提到，當涉及政府公帑時，制度上就不應讓個別律師樓壟斷某些案件，認為改制建議是希望在法例上找出一個「合適平衡點」。湯家驊又引述一名其相當敬重的法律界前輩，指在案件中「律師只是騎師，最後能否跑出（勝訴），還是得視乎馬匹（案情）」，不認為這會影響當事人的勝訴機會。