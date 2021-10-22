立法會選舉︱民主思路新思維聯手　湯家驊喻拍拖：重整第三路線

立法會換屆選舉提名期月底展開，民主思路召集人湯家驊與新思維主席狄志遠（22日）舉行記者會，表明兩組織就選舉達成共識，同意若有任何成員參選，會盡量互相協調，並以聯合陣營方式推動選舉工程。



湯家驊稱現時兩組織未合併，形容「拍緊拖嘅啫」，將來則難以預料，會適時檢視合作方式。狄志遠則指，兩人相識時已有「好微妙嘅默契同埋相處，幾曖昧自己想像啦。」他強調兩人一直保持溝通，「唔係政治考慮坐埋有著數」，重申雙方合作有互信的基礎。



兩個組織設立共同合作的四大綱領，狄志遠稱任何人或組織若認同他們的信念，亦可商討合作，強調非建制派團結對選情有正面作用。



四大綱領包括維護「一國兩制」、肯定國家主權及保障國家安全、塑造普選條件及推動民主政治，以及提升管治質素、落實官員問責。

湯家驊拒定義路線偏建制或泛民

湯家驊希望重新整合「第三路線」的理念，拓闊香港政治光譜。他強調不會定義路線接近建制派或民主派，會致力爭取邁向普選，維護港人核心價值，以及擁護香港憲制地位和一國兩制。

狄志遠則稱市民擔心傳統泛民不參選，會令議會無法監察政府施政，他期望兩組織的合作，可以挽回市民對未來立法會的信心。

民主思路4至5人擬參選 與新思維沒「撞區」

對於兩個組織的合作方式，成員會否以雙牌頭岀選等，狄志遠稱暫未有詳細商討，但預料會有合作的宣傳活動。

湯家驊強調，目前在兩個組織協調下，暫沒「撞區」情況。至於預料「第三路線」在立法會取得多少議席，湯家驊稱現時言之尚早，不過強調對參選有決心，冀在多區獲市民認同，「當然希望多過一、兩區」。

湯家驊又透露，民主思路當中有4至5人有興趣參選，下星期會就推薦參選與否，作最終決定。