民協若參選「一個起兩個止」　拒與民主思路、新思維、馮檢基協調

民協昨（14日）召開會員大會，決定開放會員報名參與12月的立法會選舉，收到提名後再由執委會作決定。民協署任主席楊彧今早（15日）在電台節目上形容今次是艱難決定，不論參選與否，也必然會得失部分支持者。



他稱以民協目前的資源，可參選的人數「一個起兩個止」，他個人不會參選。他說民協願意與其他民主派協調，但不包括新思維、民主思路和馮檢基。



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料不論參選與否均得失部分支持者

楊彧說今次開放給會員參選，並無設下特別門檻，條件並不苛刻，只是要說服到執委會參選者能夠代表民協，例如曾擔任區議員、有地區功績等，「唔係完全唔出聲嘅成員。」他指，民協成員背負着不同民意，有市民認為民協多年來均有參選，未來應該繼續；亦有市民不認同在現時的遊戲規則下繼續參選，料不論最終決定如何，民協也會失去部分市民支持。

被問到若民協成員當選立法會議員，能多大程度代表民主派，楊彧稱他不敢斷言民協可否代表民主派，坦言在目前政治空間下爭取民主有難度，但民協會盡力去做。他相信若民協當選可代表一部分民協支持者，始終有市民希望民協取得更多空間及資源發聲，改善民生問題。

參選人數「一個起兩個止」 不與新思維馮檢基協調

楊彧指，昨日會議未有討論參選人選，但他個人不會參選，料民協最終參選人數「一個起兩個止」。楊彧表示民協願意與其他民主派協調，但民主思路和新思維的理念與民協不一致，不會與他們協調參選，亦不會與馮檢基協調。他預料參選的民主派不多，協調作用不大，「10個區未必有一個人參選。」

至於民主黨沒有黨員參選，有否影響民協決定，楊彧說，昨日的討論未聽到有成員因民主黨取態影響決定，又指民協與民主黨規模不一，大家的考量有所不同。