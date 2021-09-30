民主思路倡特首辦設「發言人」　組心戰室聘政治顧問掌民情

特首林鄭月娥下周三（6日）公布任內最後一份《施政報告》，民主思路今（30日）召開記者會發表《施政報告》建議，當中倡議「重建改革能力，以管治能力和人民支持維護國家安全」，包括設專職特首辦發言人，每天舉行簡報會，與本地及外國傳媒解說政府當日新聞重點，又建議重設心戰室、政治顧問及中央政策組非全職顧問等職位，讓政府恢復掌握民情的控制能力。



民主思路成員、大律師兼法律界選委麥慶歡建議，政府推出措施協助本港律師及大律師到大灣區執業，指前海目前設國際商業法庭，認為可邀請本港律師到法院擔任暫委法官。



倡設專職特首辦發言人 每天舉行簡報會

民主思路六名核心成員見記者，公布以「弘揚香港」為題公布《施政報告》倡議。剛當選法律界選委的麥慶歡表示，本港只有七百萬人口，但大灣區共有七千萬人口，形容商機龐大，認為政府可提出措施，協助在大灣區執業的本港律師把握機遇，包括建議政府在大灣區設發展辦公室、灣區協調部門等，又建議政府協助本港律師與大灣區律師行進行職業配對。

麥慶歡指，本港設機制任命海外普通法地區法官來港，擔任終審法院非常任法官，她指出，前海目前亦設國際商業法庭，不同國家的法律也可以在該法院應用，處理不同商業案件，認為可邀請本港律師到法院擔任暫委法官。大律師朱柏凌建議本港進一步加強法院電子化的步伐，例如鼓勵使用網上平台進行調解，又建議設緊急網上商業法庭，處理一些緊急案件，如涉及禁制令的案件。

倡立法制訂「最低人均居住面積」

測量師姚潔凝認為，政府須重拾房屋政策的主導權，「不能再放任資本主義扭曲」，把香港變成「劏房」之都，她提出立法制訂「最低人均居住面積」，建議屋宇署未來應考慮禁止批核少於215呎單位的圖則。

可持續發展委員會委員黃頴灝認為，現時香港每天有2萬3千噸塑膠垃圾，面積相等於150架雙層巴士，佔用大量土地堆填，現時堆填區所佔面積是517公頃，若以土地價值作計算，價值相等於4萬億，即現時庫房4倍。他建議參考其他國家管制即棄塑膠，限制製造商使用即棄塑膠，又提出「2050碳中和藍圖」，建議兩電把煤的發電比盡快降到最低。

醫療科技公司首席執行官陳進雄則建議加快醫療數碼化，推行精準醫療、預防醫學，強化香港醫療的國際地位。

參選法律界議員？麥慶歡：未有定案

民主思路又提出多項行政改革建議，包括設專職特首辦發言人，每天舉行簡報會，與本地及外國傳媒解說政府當日新聞重點，又建議重設心戰室、政治顧問及中央政策組非全職顧問等職位，讓政府恢復掌握民情的能力，並倡設立「一國兩制」委員會及辦公室，協助政府處理有關「一國兩制」的問題。

民主思路召集人、行會成員湯家驊日前稱，民主思路「有人好想參選」，記者問到有關人選時，姚潔凝稱感謝傳媒關心民主思路就參選立法會選舉方向，強調建議書才是記者會重點，將繼續以專業、務實為宗旨服務香港。麥慶歡被問到會否出選法律界議員，她稱當前就參選問題仍未有定案。