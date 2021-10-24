新界王張人龍設靈　多名政界人士到場弔唁　林鄭譚耀宗明早扶靈

鄉議局前主席、一代「新界王」張人龍上月離世，終年103歲。張人龍今（24日）在香港殯儀館設靈，多名政界人士前來弔唁，包括全國政協副主席梁振英及太太梁唐青儀、前特首曾蔭權、鄉議局主席劉業強、副主席林偉強等。多名政府官員亦有現身，包括署理行政長官李家超、財政司司長陳茂波、食物及衞生局局長陳肇始、公務員事務局局長聶德權等。



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張人龍傍晚在北角的香港殯儀館設靈，其中分為兩個靈堂，地下的靈堂用以放置花圈，牌匾寫上「福壽全歸」四字。據知，設靈沒採任何宗教儀式，主要為播放紀念短片和進行團體公祭。

到場弔唁的人士會獲派發一本《豐盛百載張人龍圖集》，內容分為八個篇章，記錄張人龍與中外官員、商界人士交流、推動上水石湖墟發展、擔任「三料議員」，以及創立新界扶輪社等。

林鄭、譚耀宗等明早扶靈

大殮儀式周一早上11時舉行，張人龍的遺體隨後會送至歌連臣角火葬場火化。扶靈名單包括特首林鄭月娥、全國人大常委譚耀宗、行會召集人陳智思、律政司司長鄭若驊、立法會主席梁君彥、鄉議局主席劉業強、基本法委員會副主任譚惠珠、新界總商會主席王振星。