立法會選舉︱投票時間縮短一小時　設620票站包括竹篙灣檢疫中心

立法會選舉今年12月19日舉行，選舉管理委員會今日（25日）下午3時公布立法會選舉活動指引，選管會主席馮驊將見記者。由於上月選委會界別分組選舉電子點票安排出現嚴重延遲，預料馮驊會提及一些初步的改善建議。《香港01》將會直播。



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竹篙灣檢疫中心設票站 其他檢疫酒店不設

選舉管理委員會公布年底立法會換屆選舉指引，選管會主席馮驊表示，選舉事務處計劃在全港十個選區設立共超過620個一般投票站，同時選舉事務處亦會在香港會議展覽中心設立一個選舉委員會界別投票站，以供該界別的選民同時投下其選舉委員會界別，地方選區和功能界別選票，他指已全數覓得投票站場地。

選舉投票時間將會縮短，選管會稱，縮短投票時間因應今次立法會換屆選舉會採用電子選民登記冊系統及其他改善措施，為讓投票站工作人員有更多時間對相關設備，包括數據網絡連接的設置、進行最後檢查，投票時間會由以往的上午7時30分至晚上10時30分（共15個小時），更改為由上午8時30分至晚上10時30分（共14小時）。

此外，選管會敲定在竹篙灣檢疫中心設票站，馮驊指考慮到在竹篙灣檢疫中心接受強制檢疫的人士，是在不可預測的情況下被送到檢疫中心，檢疫中心內具充足和合適的位置設立投票站，因此選舉事務處在徵詢衞生防護中心後，計劃在竹篙灣檢疫中心內設立投票站，讓正接受強制檢疫的選民投票。

馮驊又指，由於變種病毒具有較高傳染性，從風險評估的角度，衞生防護中心認為容許正接受家居檢疫或在指定檢疫酒店內接受強制檢疫的人士前往投票站投票，做法並不合適，因此選舉事務處不會為這類選民提供特別投票安排，身處外地的選民如有意投票，應預留足夠時間回港。至於會否內地口岸設票站，指引未有提及。

選委會界別須剛好投選40人 否則無效

第七屆立法會增設四十席選委會界別議席，選管會指，選舉委員會界別採用「全票制」，該界別的選民在選票上投選的候選人數目，必須不多於亦不少於這界別的議員數目，即40位，又指為免選民因誤選多於或少於40人而導致該選票無效，選舉委員會界別投票站內將提供光學標記閱讀機，供選民檢查選票上所選取的候選人是否40名，「我們鼓勵選民先使用光學標記閱讀機確認準確後才放人投票箱。光學標記閱讀機不會記錄或點算選票上的選擇。」

此外，選管會將放寬報道選委會界別的限制，稱考慮到選舉委員會界別的議席數目及候選人人數眾多，傳媒在製作和發布與某候選人有關的選舉新聞或其他與選舉有關的報道時，若須在同一節目或出版刊物提及該界別的所有其他候選人或有實際操作困難，故今次指引特別說明，傳媒在製作和發布與某候選人有關的選舉新聞或其他與選舉有關的報道時，可選擇在節目或出版刊物內向觀眾，聽眾或讀者提供該界別的候選人總數以及該傳媒有提及該界別其他候選人姓名的平台，例如機構/節目/刊物的網頁。