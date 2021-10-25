立法會選舉︱唔掃安心出行無得投票？　馮驊：會再研究如何配合

立法會選舉今年12月19日舉行，選舉管理委員會今日（25日）下午公布立法會選舉活動指引，選管會主席馮驊見記者。政府上周宣布，11月1日起進入政府設施須強制使用「安心出行」應用程式才可進入，外界關注到如選舉票站涉及政府場地，是否也必須使用該程式才可入內投票。馮驊回應指，近日剛知悉政府有最新的安排，會進一步了解實際安排，看看如何配合或解決。



「投票好緊要，但防疫都好緊要」

馮驊指：「我剛剛知道政府有這個構思，我想我們需要去進一步了解，投票很緊要，但防疫也很緊要，所以到底如何，我們會進一步研究。」他指，「安心出行」的問題並非因為票站本身有此規定，如是的話相關資料就會變成選舉數據，那一定要密封。「如果是我們向政府借用場地（作票站），而場地的主人說要有『安心出行』，我們會看看如何配合或解決。」

馮驊又提到，進入一個場地不等於會進入那個票站，票站只是整個場地的其中一部分，選管會會在極力保障投票權的情況下，了解實際安排。

至於個人資料安全問題，馮驊指主要考慮是由於投票資料需要保密，資料會儲存在政府的雲端系統中，本身已有保密措施。他們早前徵詢過個人資料私隱專員公署意見，得知在票站內不能存放數據，包括連結數據，即名字連同身份證號碼，所以票站內會有身份證數據，但不會連結到姓名，而身份證數據也是一堆亂碼，即使被人連接到也沒有用。