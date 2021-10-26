盧文端：民主黨淪對抗派衰落勢難改　支持者轉投新思維等非建制

曾稱民主黨不參選將「死路一條」的全國僑聯副主席盧文端，今日（26日）再在《明報》撰文，提及民主黨前路。他稱民主黨「成功罷選」，將成奉行對抗路線的標記，造成該黨衰落的嚴重後果，包括該黨區議員會被質疑是否真誠擁護《基本法》和效忠特區等。



盧批評民主黨主事者認不清大局和形勢變化，被對抗思維和「復仇」（即對民主黨人被囚、被 DQ 作「報復」）情緒蒙住雙眼，毫無自省精神和糾錯能力，仍抱過去「搞對抗可撈政治資本」老黃曆不放，自以為還有本錢與中央叫板，最終「搞對抗搞垮自己，完全是自己倒自己米。」



批民主黨被復仇情緒蒙住雙眼

盧文端表示，民主黨罷選塵埃落定，傳媒「聚光燈」很快轉向新思維和民主思路合作參選立法會的新聞，隨著立法會選舉全面展開，民主黨將前所未有受冷落，預示民主黨衰落和非建制派重組已開始。

盧指民主黨逆大勢而動，衰落之勢無可改變，對抗路線的標記將死死貼在該黨身上，說明其政治立場與香港憲制體制和整體利益背道而馳，該黨區議員任職資格也會被人質疑是否真誠擁護《基本法》和效忠特區，「以後能否取得合法參選資格更是望天打卦，希望在政壇立足的民主黨成員能不考慮離開該黨嗎？」

他批評，民主黨主事者認不清大局和形勢變化，被對抗思維和「復仇」（ 即對民主黨人被囚、被 DQ 作「報復」）情緒蒙住雙眼，驕橫自大，一味蠻幹，竟搞出攬炒式罷選鬧劇，「其陷於今天困境，可說是搞對抗搞垮自己，完全是自己倒自己米，如《紅樓夢》云：機關算盡太聰明，反誤了卿卿性命。」

相信非建制派可獲足夠提名「入閘」

盧文端提出「非建制派重組」，指現時非建制派已不包括民主黨，非建制派認為他們與特區政府和中央不「敵人」，而應是互動對話的對象，但民主黨則不同，其奉行對抗路線，視特區政府和中央政府是「敵人」，是他們攻擊、癱瘓甚至顛覆的對象，他們的「民主拒共」口號清楚表明，就是要用美英那套「政治理論」和價值觀改變香港、改變中國，所謂「攬炒香港」、危害國家安全，正由此而來。

他稱，「非建制派重組」的重要特徵和結果，就是摒棄傳統泛民的對抗路線，正式確定與特區政府、中央政府的互動對話關係，符合港澳辦主任夏寶龍所講的愛國愛港的要求，願意真誠擁護《基本法》和效忠特區，「本人因此相信，他們中的一些人，有機會得到足夠選委提名，『入閘』參選，成為新選制下的立法會議員。」

過去支持泛民的選民仍須在議會有自己的代表，其利益和訴求不因民主黨不參選而消失，盧文端相信，當中會有愈來愈多人支持非建制派人士，也正是坊間所說「形勢比人強」。