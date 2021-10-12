民主黨不參選立法會　李華明或退黨　林鄭：新制歡迎不同政治立場

立法會換屆選舉提名期本月底展開，民主黨黨內參選甄選機制昨日（11日）截止報名，最終無人交表，意味民主黨將不會派員參選12月的立法會選舉。特首林鄭月娥今（12日）出席行政會議前表示，政黨是否鼓勵黨員參選，不由她評論，強調只要符合愛國者要求，新選舉制度仍歡迎不同政治立場和看法的人士參選。

支持參選的民主黨元老李華明指，自己在黨內猶如「異見份子」，「覺得好難留落去」。



被問到民主黨無人報名參選立法會，是否對新選舉制度的抗議，林鄭月娥說：「每一個政黨係咪認為係某一場選舉佢會鼓勵黨員去參選，呢個唔係由我去講」。

她指完善選舉制度後，只要符合愛國者的要求，仍然歡迎不同政治立場和看法的人參選。她強調，現時愛國者的要求清晰，亦有資格審查委員的機制，故她希望每位有志改善香港現狀、進入政治體制、能夠在貫徹「一國兩制」下改善經濟、社會環境等的人考慮參加立法會選舉。

羅健熙；今次參選決定是一次性



民主黨上月底敲定黨內甄選機制，有意參選的黨員須在所屬地區支部取得20名會員提名，並在其餘4個地區支部各取得5名會員提名。唯一有意出選的新界西支部成員、六四工運領袖韓東方因未能取得足夠提名，未能「出線」參與黨內甄選。

民主黨主席羅健熙今早在商台節目表示，有一位黨友無法取得足夠提名，亦無收到任何黨員提交報名表，今年立法會選舉將不會派人參選。他重申提名門檻合理，以往黨員參選都要「過五關斬六將」，要做民調、爭取區議員支持等，今次機制未能做到而作出調整，若果黨員在黨內參與度高，理應容易通過提名門檻。

他又稱，民主黨仍有少量區議員，會堅持地區服務，將來選舉有多少空間參與，未來會再討論，強調今次參選決定是一次性。他認為無議席是困難，但未來會繼續保持每區與居民的關係，又稱不預期黨內有退會潮，希望亦可說服李華明留低。

民主黨元老李華明曾表明，若民主黨不派人參選，會考慮退黨。他在同一節目上重申，如果無議員身份，民主黨難發揮影響力，又慨嘆其意見不被接納，在黨內猶如「異見份子」，「覺得好難留落去」，並指不知可以留待多久。