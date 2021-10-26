選委會選舉開支出爐　李澤楷用300元製作照片　伍淑清不花分毫

選舉委員會界別分組選舉9月舉行，各候選人申報的選舉開支陸續開放查閱。少數當選的非建制派、社福界狄志遠申報選舉開支約3.1萬元，高於其他目前可查閱選舉開支的候選人，當中有約1.8萬元用作支付Facebook設計及管理費。

在部份自動當選的界別中，多個候選人不花分毫，包括當選商界（第二）的美心創辦人伍沾德長女伍淑清，以及地產及建造界選委、恒地主席李家誠等。參選香港僱主聯合會界的電訊盈科主席李澤楷則花上300元製作照片。



狄志遠獲新思維捐贈近3萬元

憑抽籤晉身社福界選委的狄志遠，選舉總支出為31,934元，當中逾半用於選舉廣告開支，共23,125.2元，其中18,500元用作支付Facebook設計及管理費，約3,000元用作印刷小冊子，另外3,500元用作支付辦公室租金。狄志遠收取共31,606.8元選舉捐贈，包括由新思維捐贈的27,500元現金，以及由恒益行塑膠原料有限公司提供的3,500元租金捐贈。

同樣參選社福界的民建聯朱麗玲申報總選舉開支約4,750元，包括業界諮詢會及印刷小冊子費用等。

伍淑清、李家誠選舉開支0元 郭基煇花約6千元

多名自動當選的選委申報選舉開支為0元，包括伍淑清、李家誠及合和主席胡應湘等。李澤楷申報了300元選舉開支，用作製作照片。參選地產及建造界的新鴻基地產執行董事郭基煇總選舉開支為6,118.31元，當中70元為相片費用，約6,000元為辦公室開支，包括員工薪金等。

參選地產及建造界的新鴻基地產執行董事郭基煇總選舉開支為6,118.31元，當中70元為相片費用，約6,000元為辦公室開支，包括員工薪金等。

另外，在自動當選的基層社團界別中，多人選舉開支僅有照片費一項，例如劉江華及李梓敬各申報了98元的證件相拍攝費用。至於自動當選基層社團選委的楊永杰，則花了1,280元在個人形象及拍攝照片服務，當中400元為個人形象設計費、400元髮型設計及化妝費，另外400元及60元用於拍攝及沖曬個人照。

除了教育界、港九及新界分區會界別選舉開支最高限額為16萬元外，其他界別選舉開支上限10萬元。

▼多人申報相片費用▼

