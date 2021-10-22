選委會︱認投票日七大亂象　選管會辯稱骨牌式影響　提八建議優化

上月舉行的選舉委員會界別分組選舉，僅4千幾張選票，卻花費長達14小時、通宵才完成點算。有意見也批評，投票站早上出現「人龍」，選舉管理委會今（22日）發表調查調查，承認七大亂象、並提出八項建議，包括優化整個發票程序、檢視點票工作流程和人手編配、加強不同組別之間的協調及選舉工作人員的培訓等。



選管會發言人指，這次選舉是完善選舉制度後首場公共選舉，工作人員可能過於聚焦選舉制度的改動及投票安排的優化措施，忽略檢視一直沿用的其他安排。



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調查報告承認七大問題，首先就早上出現排隊「人龍」，報告指原因是發票櫃枱工作人員未熟習新系統運作，令流程較慢，同時投票人對新安排有較多查詢，部分人錯誤填劃選票，需時解釋和更換選票等。選管會又指，選舉事務處增派人手協助後，「人龍」中午已經消退。

不熟習新電子結算表致延誤

至於選舉結束後的安排，在運送投票箱、選舉文件和物資方面，報告提及個別投票站的運送過程遠較預期長。其中在雅麗珊社區中心投票站，由於票站主任發現電子選民登記冊系統的投票人數，比選票票根的少兩票，故需花長時間覆核。

另在九龍公園體育館、屯門大會堂和沙田大會堂的投票站，因工作人員不熟習新電子結算表、誤以為要等待電子選民登記冊系統承辦商點算、及接收須交還的系統設備及文件後才可運送票箱，故出現不同程度的延誤。

（選管會調查報告截圖）

開箱前多錯漏致骨牌式延誤

在接收投票箱、選舉文件和物資方面，投票箱運到中央點票站後，中央點票站工作人員發現，投票站工作人員填寫選票結算表時出現錯誤，收納選舉文件和物資的過程亦有遺漏，故要待點票站工作人員更正錯誤或補漏拾遺，才開始開啟投票箱的程序，導致花長時間處理。

其後開啟票箱後，點票站工作人員須將票箱內的選票按個別界別分組分類，其中沙田大會堂投票站的投票箱開啟後，工作人員沒跟從既定程序，在拆除選票封套同步查看有否遺漏選票，由於分開進行工序導致所需時間增加。

掃描選票「卡紙」 改由雙重人手輸入

檢視選票後，工作人員將選票「過機」、由光標機掃描點算，但部分選票可能未有疊齊而出現「卡紙」，當出現「卡紙」須用雙重人手輸入選票上的選擇以點算選票，當晚多個界別分組出現「卡紙」情況，處理時間隨之增加。

最後在處理裁決問題選票方面，由於三張問題選票裁決枱中，只有一張可以容納候選人較多的界別分組，因此需要輪候。至於在公布初步點票結果時，須召集相關界別分組的候選人或代理人，間接延遲其他界別分組處理問題選票的進度。

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報告提八項建議 優化發票程序增人手

綜合七大亂象，報告提出八項建議，其中要求選舉事務處就電子選民登記冊系統運作出現的問題，修正相關程式錯誤，並優化整個發票程序。簡化投票結束後填寫和核對統計報表的工序、檢視整個點票工作流程和人手編配、加強選舉工作人員的培訓，以及安排有選舉實戰經驗的員工出任選舉工作的核心職位。

選管會發言人稱，這次點票時間超出預期，建議選舉事務處在不妨礙點票準確性的前提下提升效率、避免延誤。發言人又指，相信選舉事務處會總結這次投票及點票工作的經驗，仔細研究和探討如何落實相關建議，為接下來的立法會換屆選舉和行政長官選舉作出周詳的準備。