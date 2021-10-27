立法會選舉｜田北辰愛做民意代表　傳劉卓裕出戰：佢好識避重就輕

立法會換屆選舉提名期即將展開，外界關注實政圓桌立法會議員田北辰會否循新界西南直選角逐連任。田北辰今（27日）接受傳媒訪問，自言較喜歡擔任民意代表，由自由黨年代開始，一直也是循地區直選「入局」，不少市民也找他處理「奇難雜症」，令他得到不少滿足感。

前年區選，田北辰在荃灣愉景選區角逐連任，爆冷被素人劉卓裕擊敗，政圈有傳劉卓裕有意循新界西南直選參選。田北辰笑言：「佢（劉）選邊區你唔知，我選邊區你唔知，唔知點答你喎」，但他指劉卓裕「好醒目」、「好聰明」和「識得避重就輕」，但坦言「實在唔知佢政綱係乜」。



前年區選，田北辰在荃灣愉景選區角逐連任，爆冷被素人劉卓裕擊敗，政圈有傳劉卓裕有意循新界西南直選參選。（資料圖片/盧翊銘攝）

「實在唔知佢（劉卓裕）政綱係乜」

田北辰指，知道劉卓裕未被政府褫奪區議員資格，形容對方「好醒目」、「好聰明」和「識得避重就輕」。田北辰續指，不少在區選投了劉卓裕的選民，事後也表示會考慮在立會選舉投票支持自己，「好坦白講，區議會選舉之後我返去謝票，有好多選民同我講，今次（區選）無投你係因為呢次係意識形態抗爭票，但去到立法會，就會考慮返你。」

被問到再戰劉卓裕的勝算，田北辰笑言：「佢（劉）選邊區你唔知 ，我選邊區你唔知，唔知點答你喎」，又指前年區選的情況特殊，認為今次選舉若有足夠辯論政綱，可讓選民自行決定支持何人，又直言：「我實在唔知佢政綱係乜。」

不擔心建制間競爭 認為可推高投票率

有傳建制派將有多於兩人出戰新界西南選區，田北辰指：「競爭不嬲我唔係好擔心」，指他自2011年參選區議會，也是歡迎競爭，相信建制之間的競爭屬良性，又認為若選舉無競爭，將影響投票率，「中央都想投票率維持喺滿意程度，始終有競爭一定投票率高啲，一個人背後都會有Fans，就會多啲人投票，制度嘅認受性同確認性就會高啲。」

至於實政圓桌會否派出多於一個人參選，田北辰直言「做大（個餅）無用」，「愈大就愈需要妥協」，反而「細細哋就做到想做嘅嘢。」

工聯會黃國健接受查詢時指表示，目前仍是「去向未明」，待工聯會周五晚召開理事會作最終決定。（資料圖片）

黃國健自言「去向未明」

曾表明希望退下火線、亦有傳轉戰選委會議席的工聯會黃國健今日接受查詢時表示，目前仍是「去向未明」，待工聯會周五（29日）晚召開理事會作最終決定，「做得攰就會有疲態，有得休息係好事，希望繼續no news，就係good news」，又指鄧家彪在九龍東接班是事實。