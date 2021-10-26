立法會選舉少了泛民同樣爭崩頭　民建聯柯創盛被換走？｜政圈風聲

未來幾天，是影響眾多建制派人士政途順逆的關鍵日子。建制陣營協調12月立法會選舉的大佈局快將有終極方案出爐，誰人獲得「入場券」落場參選？循哪個界別或地區出戰？會遇到甚麼樣的對手？統統都牽動有志落場者的神經。

據了解，為了提振投票率，以及製造「鯰魚效應」推動內部良性競爭，今次選舉雖然少了泛民的兩軍對圓，但「自己人與自己人競爭」同樣戰情激烈，尤其是選委會40席，由於不會有「等額」選舉這回事，許多非「重點力保」者就算拿到入場券，到最後都可能因份量不足被擯出局。



直選「區區有競爭」 李慧琼戰九龍中看高一線

地區直選方面，由於有新思維、民主思路等中間派落場，不難預料，更加會是「區區有競爭、區區有票投」。以九龍6席為例，新思維副主席黃俊瑯和崔定邦打算參選的九龍西和九龍中，據聞建制派初步擬各派兩人出戰，分別是民建聯鄭泳舜和前立法會議員陳凱欣出選九龍西，由「超級區議會」轉跑道的民建聯主席李慧琼和九龍城區議會主席楊永杰戰九龍中，倘加上新思維，即至少各3人爭2席。

至於九龍東，據悉建制陣營也初步協調2人出戰，一是工聯會鄧家彪（現任議員黃國健轉循選委會出線），一是民建聯的人，而由此亦衍生出一個小枝節。據聞有民建聯第二梯隊成員早前已「事先張揚」，向青年民建聯的兄弟說，自己會代替現任議員柯創盛出選，而柯就會從立法會退下來，有關講法一直傳到連新界區支部中人都聽到。九龍東地區人士對此竊竊私語，事關按照建制派傳統，協調名單一日未拍板，當事人都不能對外透露，何況今次協調，形勢格外複雜，真的是未到揭盅一刻，不知花落誰家。

提起柯創盛，地區人士指他日前才拍住民建聯主席李慧琼視察鑽石山綜合發展區公屋啟鑽苑，跟進居民收樓入伙事宜，上周又在「臉書」貼出與太太溫馨慶生的照片，似乎對立法會議會路仍「有心有力」，云云。

工聯會議員黃國健（右）、麥美娟（右二）料轉戰選委會界別。（資料圖片）

麥美娟轉跑道戰選委會 「小花」陳穎欣有望接棒入局

回說建制陣營協調參選，今次兩大傳統地區直選大戶民建聯與工聯會，均望以「轉線交棒」方式，添加議席。民建聯現任的港島議員張國鈞、新界東葛珮帆、新界西梁志祥、九龍西蔣麗芸，以及工聯會的現任新界西議員麥美娟和九龍東黃國健，很可能改循選委會界別出選，張國鈞、葛珮帆騰出的議席擬分別由陳學鋒和李世榮接棒競逐，而麥美娟、黃國健的議席則分別由「工聯小花」陳穎欣和鄧家彪接班參選。

倘如意算盤打得響，兩黨下屆議席隨之增加，惟在「區區有競爭」的自由搏擊賽制下，新人們能否如願成功接棒殺入議會，還需看各人本領。