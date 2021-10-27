林鄭：作為局長毋須「樣樣都識」　任發展局局長獲認同「做到嘢」

特首林鄭月娥任內最後一份《施政報告》，提出重組政府架構，包括設立文化、體育及旅遊局，她在港台節目《盤點政策》中表示，香港有潛力和底氣做好文化產業，強調未來會重視有關方面的發展。被問到文化、體育及旅遊局局長應具備甚麼條件，林鄭稱「其實唔需要樣樣都識」，又指無論領導那個決策局，都需要有動力和熱情，「好想做好工作，你就會去學習」。

林鄭以自己為例，指自己並非工程師、建築師或城市規劃師，「但相信我（擔任）五年發展局局長，大家都相對認同我係做到嘢嘅」。她強調，局長對於自己負責的範疇，要有開拓的決定，「由無到有」，同時要在外面廣結人才，吸納他們的知識和經驗，做好推廣和解說。



林鄭稱政府要反思，如何將關心香港的態度在本港青年之中廣泛傳達，「只要佢關心香港，就唔會做破壞香港嘅事」。（資料圖片）

林鄭又指，政府近四年都循「三業三政」的方向做好青年工作，她稱最大滿足感是青年在議政、論政的發展，又提及早前推出的「青年自薦計劃」，已有百多名青年加入政府委員會，更有「一人坐三個委員會」。林鄭表示，近日與這些青年在網上傾談，發現他們的質素高，亦非常關心香港，所以政府要反思，如何將這種關心香港的態度在本港青年之中廣泛傳達，「只要佢關心香港，就唔會做破壞香港嘅事」。

她續指，自己41年前離開校園，都是學運份子，當時她要改變社會，可以選擇在外做社會工作，亦可加入政府，最後她決定加入政府。林鄭稱，只要有理念，想服務社會，一定會有積極作為的作風，「我行咗41年嘅路，仍然覺得當日嘅理念實踐落嚟，亦都係行得通，我都好希望新一代有呢種諗法」。

林鄭指，有人認為立法會現時所有議員已經變成建制派，但強調他們在審議政府建議時，亦有不少批評。（資料圖片）

稱不抗拒具建設性批評

被問到香港實施《港區國安法》和完善選舉制度後，未來希望聽到哪種批評聲音，林鄭稱政府不會抗拒具建設性的批評聲音，「你批評一定係想件嘢做得好㗎嘛。」她又指，有人認為立法會現時所有議員已經變成建制派，但強調他們在審議政府建議時，亦有不少批評。

林鄭提及，今年不少重要法案政府都要作出修訂，她以《醫生註冊修訂條例草案》為例，指修訂的「份量」好大，「唔係呢到個字寫得唔好，呢到要緊啲或者鬆啲」，而是「根本開大咗道門」。她認為若這是滿足社會需求，希望解決香港醫生不足的意見，政府怎會抗拒。