立法會選舉︱林鄭：責成選管會改善選舉安排　籲有志者積極參選

立法會換屆選舉本月30日起接受提名，為期兩周。特首林鄭月娥今早（26日）出席行政會議前表示，今次是「完善選舉制度」後首場立法會選舉，非常重要，她盛讚本屆立法會延任期間，既配合政府施政、同時監察政府，做出非常好成績，希望來屆延續。



林鄭呼籲所有有志、有抱負、認為政府施政效能有提升空間的人積極參選，選民亦應踴躍行使公民權利。她指新選舉制度是經全國人大的「重大舉措」拍板，中央當然關注及關心落實過程不出問題。



12月的立法會選舉，是經全國人大作出決定、再由常委會修改基本法附件後，新選制下的第2場選舉。緊接於選委會選舉之後、明年特首選舉之前，林鄭表示，今次立法會選舉是涉及範圍最廣、選民最多的一場。

林鄭：新制下參政機會較往時多

新一屆議席會由70增至90，過往直選及功能組別兩大板塊之外，將新增第三板塊選委會界別，林鄭指參政機會比往時多，「隨著香港回到一國兩制正軌後，相信這套選舉制度，不單能確保愛國者治港外，也可切實提升管治效能。」

林鄭強調，政府固然是管治效能的第一責任人，但立法機關同樣在政治體制中肩負重任，包括在制訂及修改法例、撥款、質詢及監察政府工作。她指過去一年，立法會回復理性務實有目共睹，既配合施政，同時監察政府，通過法例及撥款數量之多，可謂對社會非常有交代，希望來屆也可抱持這種態度做事。

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林鄭：經重大舉措改選制 中央當然好關心

上月選委會選舉期間出現不少問題，包括點票時間超長，林鄭形容「每一個環節都有啲失效」，認為立法會選舉須認真處理選舉過程，特別在投票日，有問題就要加以改善。選舉管理委員會上周已就選委會選舉日公布詳細調查報告，承認多方面須作改善，林鄭指選管會雖然獨立安排每場選舉，但須向特首負責，已責成選委會做好換屆選舉，而政制及內地事務局也會在其他安排配合。

林鄭又呼籲登記選民踴躍行使公民權利，參與新制度下首場立法會選舉，強調選舉一如以往公開、公平、公正、誠實、廉潔。她續指中央在「完善選舉制度」後，關心落實過程會否出現問題，也是由這個角度出發。