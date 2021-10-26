國際特赦憂國安法撤港　林鄭：難證真實原因　若行為損國安須憂慮

國際特赦組織昨（25日）宣布今年底前關閉兩個香港辦事處，並指《港區國安法》下本地人權組織和工會備受針對，「國家安全」定義含糊，人權組織不能免於被政府報復的恐懼。



特首林鄭月娥今早（26日）出席行政會議前表示，她無法評論一個組織離港的原因，稱自《國安法》生效以來，不同組織及個人均以《國安法》為由離港，但沒有途徑可證明這是否真正原因。她又說，《國安法》預防危害國家安全的行為，如有人作出危害國家安全的活動，當然需要憂慮。



林鄭月娥說，《基本法》保障港人結社及集會自由，主要目的並非單是為了拘捕和懲罰市民，而是要預防危害國家安全的行為，「如果有個人或組織利用香港散播的訊息和從事的行為危害國家安全，他們當然需要憂慮。」

她說，根據今年6月的數據，在香港設立辦事處或總部的內地和海外公司數目沒有減少，更加突破9000間，有國際和區域法律機構也在香港設立辦事處，顯示《國安法》沒有阻嚇合法的商業活動。

改法援制度 林鄭：防一小撮律師壟斷個案

政府擬修改法援制度，包括刑事案件不再容許申請人選擇律師等。林鄭月娥表示，她今年6月提出由政務司司長檢視法援制度，目的為防止一小撮大律師、事務律師或律師事務所壟斷法援個案，並加強法援制度的管理和透明度。有關建議已獲法律援助服務局通過，稍後立法會司法及法律事務委員會將會討論，相信可得到立法會議員的正面回應。