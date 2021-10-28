林鄭惜別宴道歉論惹議　屈穎妍批不識大體：建制派擋箭反遭數臭

立法會日前舉行惜別晚宴，特首林鄭月娥率領司局長出席，據聞林鄭在閉門環節致辭時重提2019年反修例風波，指她當時很大壓力，身邊好多同事認為她做錯，幸好自己夠堅定挺過去，又批評當日有建制派認同成立獨立調查委員會，應向警隊道歉。



「梁粉」作家屈穎妍在報章以《沒有言謝，都該感恩》為題撰文，批評林鄭「一竹篙棒打建制派」，有關言論「小學雞程度讓人咋舌」，「大鑊是，如此不識大體的，竟是小城最高領導人。」



屈穎妍：反映「只顧中央點睇」危險心態

屈穎妍在專欄指，惜別宴的意義在於，離別之時把過節嫌隙一一抹去，希望眾人珍惜最後日子，「斷估不會趁最後機會，數臭彼此吧？」但她指林鄭席上講話「得罪天下人」，「議員在台下當然嬲嬲豬」，從事件中亦看到林鄭的一種危險心態，就是「不必理別人感受，只顧中央點睇我」。

屈續指，香港的管治缺陷就是特首並非執政黨，政府施政須靠建制派推動，「這群建制議員不是你下屬、不是你黨友，而是一群為建設香港，努力跟你合作、替你擋箭的人」。

她反問修例風波的始作俑者為何人，直指建制政黨因林鄭搞出的「大頭佛」，既斷送議席，更葬送社區耕耘，「一場修例風波，始作俑者是誰？連累了誰？建制幾大政黨，為你搞的大頭佛，斷送了多少議席？葬送了幾多社區耕耘？今日臨別贈言，作為首長，你竟小家子地數落大眾，以後誰還會為你賣命？『黑暴』過後，沒有言謝，都應該感恩大家能風雨同行。一個掌櫃如果只會擦老細鞋、怪罪伙計、得罪客人，如何服眾？」

田北辰對林鄭言論感詫異

反修例運動期間，曾提出獨立調查的實政圓桌議員田北辰，昨日（27日）回應指支持獨立調查是包括外國勢力參與，亦希望透過調查還警隊公道，批評林鄭思想狹窄、說法片面，「當年有好多人都提出獨立調查，而家都成為愛國愛港的選委。」

田北辰不點名反問，「如果有一個人最需要同全香港市民道歉，嗰個人未道歉。嗰個人應該向全香港市民，包括警隊、甚至乎中央，佢都應該諗諗道歉，大家諗下修例風波係點樣搞出嚟架呢。」