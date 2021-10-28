通關︱梁振英籲勿奢求特別照顧　防疫頭等大事　返內地須跟足要求

港府上月與內地專家首度對接，為「免隔離通關」展開磋商，日前預告將大量取消外地回港免隔離群組，並收緊確診者康復後出院安排。「健康碼」如何改動、會否加入追蹤功能為另一焦點，外界一直視之為內地對港其一防疫要求。



全國政協副主席梁振英，在社交網站發文強調，港人入境內地必須符合國家防疫要求，即使內地省與省之間，也需要使用健康碼，反問在防疫抗疫這頭等大事上，內地有可能「特別照顧」香港人嗎？



梁振英指在香港與內地過境安排上，香港屬於「境外」，進入內地一如前往外國，需要「內發的旅行證件」回鄉證。所以，港人返內地完全要符合所有入境內地的要求。他又稱同樣道理，即使內地居民來港，亦要完全服從香港單方面制定的檢疫要求。

梁續指，「在任何事情上內地都會對香港特別照顧」，這種說法造成的誤導代價太大，認為抱持此看法的人，仍未從前年反修例事件中吸收教訓。