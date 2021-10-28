勞工界向特首選人建議政綱　目標讓打工仔8小時收入足以養家

工聯會、港九勞聯及港九工團聯合總會，與多個公務員工會發表聯合政綱，提出七點勞工相關的建議，表示會積極遊說立法會及特首選舉候選人，成為候選人的勞工政策政綱，以提高勞工保障。



工聯會、港九勞聯、港九工團聯合總會以及多個公務員工會提出聯合政綱，希望立法會及特首候選人可採用，從而提高勞工保障。（張浩維攝）

解決在職貧窮 「以工代賑」減輕社福開支

聯合政綱建議，政府應主動改善就業質素，及解決在職貧窮問題，認為勞工政策目標是打工仔8小時收入可以養到自己、養到家人，而不是現時需要加班才足以養家，因此政府應採取積極的就業措施，大力發展經濟，推動再工業化和對接大灣區，創造更多優質職位和上流空間，並以合理保酬鼓勵就業，除了解決「有工無人做」的問題，亦能實踐「以工代賑」，從而降低社福開支。

促檢討外判制度 增加公務員編制

有工會代表提到，新冠疫情影響經濟，但食環署外判工作按年仍有8%增長，認為政府長期外判帶起不好風氣，而判上判問題比外判更嚴重，影響到基層打工仔收入及生活。

香港未來有大量基建及發展項目，有工會代表指認為公務員工作量龐大，但現時編制沒有增加，「做到無家庭生活」，打擊公務員士氣，希望政府審視人手。

而與會者亦指12年前曾蔭權政府推行五天工作周，但至今仍有25%編制未實行，涉超過4萬名公務員，希望來屆政府推行到底。

改善住屋問題 指樓價租金高企影響生活水平

打工仔生活方面，政綱建議改善住屋問題。工聯會理事長黃國指住在劏房的工友受到很大壓力，5,000至7,000元租金的劏房面積很小，居住環境欠佳。而工聯會立法會議員郭偉强提到，香港工時長與生活成本有關，指打工仔要犧牲休息時間加班以支撐家庭開支，令生活質素下降。他又說樓價租金與打工仔收入脫節，因此房屋是解決貧窮問題的關鍵。

倡設立長遠失業保障制度 可徵稅作起動資金

政綱亦提及勞工保障，建議建立長遠失業保障制度，指全球70多個國家包括澳洲、新西蘭、日本等都已有相關制度，又建議可以徵收專項稅作為起動資金。

黃國希望新一屆政府需要有更多工作，新一屆議會亦需要更聚焦民生，指勞工界在選委有60席，會向立法會選舉及特首選舉的候選人推介他們的政綱。