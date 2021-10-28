工聯會倡徵土地空置稅谷供應　新居屋禁補價杜絕炒風

工聯會今（28日）召開記者會就土地房策提多項建議，強調必須符合可負擔及可持續的原則。該黨立法會議員麥美娟提出，新建的居屋須全面禁止補地價後在私人市場流轉，與私樓分割，減少資助房屋受炒風影響。



工聯會同時建議，將葵涌貨櫃碼頭及公用設施搬至新界西、部分監獄則搬至離島，騰出市區土地加快發展，同時開徵土地閒置稅，提高收地補償，確保房屋供應及時到位。



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工聯會指未來八成土地開發，均來自新界北都會及明日大嶼，擔心若果項目出現阻滯勢對土地供應造成重大影響，建議多管齊下分散風險。麥美娟認為，不應停止研究發展郊野公園邊陲；同屬工聯會的議員郭偉強則建議，重推一手樓空置稅、並研究引入資產增值稅，調整地產市場的運作。

倡大灣區覓地建港版「橫琴」

同場還有工聯會會長吳秋北，及該黨社區主任陳穎欣。吳秋北建議向大灣區覓地，形容灣區內地城市有「廣闊天地」，認為應加強深度合作，以橫琴模式將產業園轉移，繼而成為港人生活點，減輕香港的土地壓力。

吳建議前海、甚至東莞交椅灣及佛山都是可考慮的區域，屆時區內可提供港人醫療、甚至興建公營房屋。陳穎欣則提出，在公屋輪候時間達5.8年的情況下，基層租津安排應該恆常化；為保夾心階層的住屋質素，未來八成新建居屋都應規定不少於四百呎。