強積金轉年金︱羅致光：現時不可能強制　視乎社會看法日後可變

今日（27日）是本屆立法會最後一次大會，經民聯立法會議員吳永嘉今日（27日）於最後一項口頭質詢問到退休保障制度。及後，多名議員再次關注政府「鼓勵」僱員退休後將強積金轉為公共年金的問題，尤其是否屬強制措施。

勞工及福利局局長羅致光多次重申，基於社會的接受程度很低，強制將強積金轉為年金不在現時政府考慮之列。不過，他亦留下尾巴：「如果日後社會改變看法，政府可以考慮重新審視立場。」



羅致光日前受訪，提到政府正研究取消強積金對沖後，如何配合公共年金，包括將強積金自動、甚至強制轉為年金，引起勞工界強烈反彈。特首林鄭月娥其後派定心丸，表示不會強制推行。

林健鋒：轉年金一事被利用煽動恐慌

吳永嘉今日在立法會問及政府會否加強宣傳，令公眾更了解這項措施的概念及優點，為實施強積金資產轉為年金作好準備。會上，多名議員也對相關問題表達關注。

經民聯林健鋒提到，最近關於強積金如何轉成年金的問題，坊間「有好多人討論」，「一些別有用心的人，煽動一些恐慌情況」，問政府可否在此「實牙實齒」告訴大家如何實施。羅致光重申，施政報告已提到會是「盡量鼓勵」打工仔將強積金轉成穩定收入的年金。「強制」問題只是討論政策過程曾有人如此表示過，但他表明這個建議「無可能會發生，香港人都不可能接受，強制不是一個選擇。」

羅致光：「強制」非選項 僅討論過程有人提出

新民黨主席葉劉淑儀問到，強積金本身都是強制成分，實行初時都很有爭議，「為何回歸前強制做到，現時又做不到？」羅致光澄清，做不到的只是「強積金強制轉成年金」的選項，因為「暫時看不到社會會接受這個方案，所以不會考慮這個可能性」。

獨立建制派謝偉俊最後發言，指市民現時未必信任政府，如何令人安心。羅致光再次重申「香港都有很多東西是強制的，但這件事（強制轉年金）現時社會上接受程度相當低，任何政府政策都要考慮社會可接受性」，所以現時不在政府考慮之中。不過，他最後留下尾巴，指「當然，如果日後社會改變了看法，政府是可以考慮重新審視立場的」。

羅致光：廣東、福建計劃無意再擴大

羅致光也指政府已有計劃，於「積金易」電子平台2025年全面運行時，實施取消強積金對沖，並設25年資助期、在不增加政府的負擔前提下，更聚焦支援中小微企。對於公共年金問題，他指，政府一直積極向目標群組推介終身年金的好處，並在今年中推出保費折扣優惠。至於，吳永嘉問到有沒有計劃將港人於內地退休的廣東計劃、福建計劃擴至其他省市，羅致光表明沒有。