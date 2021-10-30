立法會選舉｜各黨派參選名單一覧　建制港島大混戰　選委會爭崩頭

立法會選舉提名期今日（30日）開始，為期兩周，兩大建制政團民建聯及工聯會已率先公布參選名單，其中民建聯派出18人出戰，地區直選10區全部派人，當中不乏黨內新星。工聯會亦派出9人參選不同界別，會長吳秋北首度擔大旗出戰港島西，料硬撼民建聯、新民黨對手，形成混戰格局。



40席選委會方面，建制內部可謂爭崩頭，除各大建制政黨派人出戰，多名商界、專業以至鄉事派均虎視眈眈。《香港01》整合已公佈及政圈盛傳參選部份名單，供讀者參考。



各界別參選名單（部份）

▼地區直選▼



港島東（東區及灣仔）：梁熙（民建聯）、吳秋北（工聯會）、廖添誠（新民黨）

港島西（中西區、南區及離島）：姚潔凝*（民主思路）、陳學鋒（民建聯）、葉劉淑儀（新民黨）

九龍東（觀塘及黃大仙東南部）：陳進雄*（民主思路）、鄧家彪（工聯會）、顏汶羽（民建聯）

九龍中（九龍城及黃大仙西北部）：李慧琼（民建聯）、崔定邦*（新思維）、楊永杰（九龍社團聯會）、譚香文*

九龍西（ 深水埗及油尖旺）：鄭泳舜（民建聯）、黃俊瑯*（新思維）

新界北（北區及元朗區西北部）：劉國勳（民建聯）、黃頴灝*（民主思路）

新界西北（屯門及元朗區東南部）：周浩鼎（民建聯）、田北辰（實政圓桌）

新界西南（荃灣及葵青）：陳恒鑌（民建聯）、陳穎欣（工聯會）、劉卓裕*（民主派荃灣區議員）

新界東北（大埔及沙田區西部）：陳克勤（民建聯）、李梓敬（新民黨）

新界東南（西貢及沙田區東部）：李世榮（民建聯）、方國珊*

▼功能組別▼



進出口界：黃英豪（民建聯）

港區人大代表、全國政協委員及全國性團體代表：陳勇（民建聯）

飲食界：張宇人（自由黨）

紡織及製衣界：鍾國斌（自由黨）

航運交通界：易志明（自由黨）

批發及零售界：邵家輝（自由黨）

社會福利界：狄志遠*（新思維）、朱麗玲（民建聯）

法律界：麥慶歡*（民主思路）

漁農界：何俊賢（民建聯）

勞工界：郭偉强（工聯會）、梁子穎（工聯會）

金融服務界：張華峰（經民聯）、詹劍崙

▼選委會▼



民建聯：張國鈞、葛珮帆、林琳、陳凱榮

工聯會：麥美娟、陸頌雄、黃國、蔡永強

經民聯：梁宏正、梁美芬

自由黨：胡漢清、陳曉峰、李鎮強

無黨派或其他界別人士：陳凱欣、青年聯會主席梁毓偉、醫生劉仲恒、打鼓嶺鄉委會主席陳月明、東華三院主席譚鎮國、蘭桂坊集團主席盛智文

註：*為非建制人士