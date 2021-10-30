立法會選舉｜一覽新選舉玩法　重劃10大選區　一街之隔可歸兩個區

立法會換屆選舉提名期今（30日）展開，是選舉改制後首場立法會選舉，建制各黨派摩拳擦掌部署出戰人選，搶佔來屆增至90席的立法會。《香港01》盤點選舉改制後的選舉「新玩法」，包括地方選區分區、入閘門檻等，而對選民來說最大變動，可能是全港重新劃分為10個直選選區，一街之隔或要投選不同候選人。



1. 立法會增至90席 直選20、功能30、選委會40

新一屆立法會由過往70席增至90席，議席分配亦大洗牌，直選由5區分為10區，產生20名直選議員，30席為功能團體選舉議員，另外40名議員由1500名選舉委員會委員投票選出。

40名議員由1500名選舉委員會委員投票選出。（羅君豪攝）

2. 地區直選分10區 比例代表制變雙議席單票制

新一屆立法會選舉一改過往沿用的五區直選、比例代表制的產生辦法。是次選舉將原本的五大選區重劃成十個選區，每個選區以「雙議席單票制」產生兩名議員，港島分為「香港島東（包括東區及灣仔區）」、「香港島西（包括中西區、南區及離島區）」，九龍分為「九龍東（包括觀塘區及黃大仙區東南部）」、「九龍中（包括九龍城區及黃大仙區西北部）」、「九龍西（包括油尖旺區及深水埗區）」。

新界則設有五個選區，分別「新界東南（包括西貢區及沙田區東部）」、「新界北（包括北區及元朗區西北部）」、「新界西北（包括屯門區及元朗區東南部）」、「新界西南（包括葵青區及荃灣區）」及「新界東北（包括大埔區及沙田區西部）」。

東涌山頂選同一批議員 沙田、元朗被「拆區」

過去離島區選民屬於新界西選區，改制之後將與中西區和南區結合成新的選區，意味東涌、長洲、南丫島居民與山頂、西半山豪宅居民投選同一批立法會議員。

此外，元朗南即元朗中心、豐年、十八鄉、屏山南等地與屯門合成新界西北，而元朗廈村、天水圍各區、屏山中等地則與北區合組新界北。

沙田居民亦有類似情況，沙田西部的沙田市中心、第一城、王屋、博康、愉城、大圍、火炭、駿馬等地與大埔合組新界東北，而愉欣、廣源及馬鞍山一帶則與西貢組成新界東南。

3. 出戰須先取得五大界別提名

根據法例，地區直選參選人參選必須同時符合以下兩項提名要求，分別須獲得所在選區不少於100名、不多於200名選民提名，以及須獲得選舉委員會每個界別不少於2名、不多於4名委員的提名，令「入閘」門檻大大提高，變相令民主派的「出閘」機會減低。

至於功能組別，參選人須獲得所在界別不少於10名、不多於20名選民提名，同時須獲得選舉委員會每個界別不少於2名、不多於4名委員的提名。

4. 40席選委會界別採用「全票制」

出戰選舉委員會界別的參選人，同樣須獲得選舉委員會每個界別不少於2名、不多於4名委員的提名。選舉以全票制進行，即每名委員必須投選不多於亦不少於40名候選人，得票最多的40名候選人當選。

選舉管理委員會早前公布該界別的投票安排，委員會主馮驊稱考慮到選委會界別採用「全票制」，該界別的選民在選票上投選的候選人數目，必須不多於亦不少於這界別的議員數目，即剛好40人。為免選民因誤選多於或少於40人而導致該選票無效，選舉委員會界別投票站內將提供光學標記閱讀機，供選民檢查選票上所選取的候選人是否40名。

5. 增設資格審查關卡

根據人大決定，由政務司司長李家超擔任主席的候選人資格審查委員會負責審查並確認立法會議員候選人的資格，維護國家安全委員會（國安委）根據特區政府警務處維護國家安全部門的審查情況，就立法會議員候選人是否符合擁護《基本法》、效忠香港特別行政區的法定要求和條件作出判斷，並就不符合上述法定要求和條件的參選人向資審會發出審查意見書。對資審會根據國安委的審查意見書所作出的候選人資格確認的決定，不得提出訴訟。

6. 12個功能界別允非中國公民參選

12個功能界別可接受非中國公民或擁有外國居留權的香港永久性居民遞交提名，包括：法律界、會計界、工程界、建築、測量、都市規劃及園境界、地產及建造界、旅遊界、商界（第一）、工業界（第一）、金融界、金融服務界、進出口界以及保險界。

7. 選舉日訂於12月19日 法例禁籲投白票或廢票

立法會換屆選舉的提名期為 10月30日至11月12日，選舉日訂於12月19日。投票時間會由以往的上午7時30分至晚上10時30分（共15個小時），更改為由上午8時30分至晚上10時30分（共14小時）。

選舉事務處計劃在竹篙灣檢疫中心內設立投票站，讓正接受強制檢疫的選民投票。至於其他身處海外的港人，馮驊表示，現時並非身處香港而有意投票的選民，應留意抵港的檢疫安排，盡早規劃行程及預留足夠時間完成抵港檢疫要求，例如在投票日最少21天前返港，以便投票日可在其獲編配的投票站內行使投票權。