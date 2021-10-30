立法會選舉｜7功能組別個人票重倉　泛民戰意不再　料失專業陣地

立法會選舉原定去年舉行，政府其後以疫情為由押後選舉逾年，提名期今（30日）展開。由前年到去年，泛民動員支持者登記為界別選民，搶攻以個人票為主、或公司票影響較少的界別議席，希望配合地區直選爭取35+，即是贏得過半議席、取得議會控制權，然而時隔一年，氣氛天翻地覆。



2016年立法會選舉，29個功能組別、共35個議席，當中11席就是由非建制派贏得。去年的前哨戰，泛民劍指多5個有潛質勝出的界別，包括工程、體藝文出、飲食、批發零售及進出口界。



如今，遊戲規則大幅改變，功能組別萎縮到30席，5個具直選元素的「超級區議會」議席取消。擁有個人票的功能組別亦由18個大減至9個，其中7個仍由專業人士個人票為選民基礎，泛民若願意參選及獲得提名，建制派其實難以攻克，然而不少專業界別的泛民人士，均不約而同表示業界泛民人士無意參選。



擁有逾廿萬登記選民的功能組別，雖則一直為泛民詬病違背普選原則，要求全面取消，惟當中不少是泛民票倉，長年由泛民盤踞。舊選制下，教育、法律、會計、衞生服務、醫學、社福、資訊科技、建測規園界，因為選民基礎是專業人士的個人票，所以在2016年選舉均由泛民贏得。

新制7個功能組別由專業個人票投選

新選制下，功能組別進一步收緊，回應去年泛民的搶灘潮，再增加安全系數。較大變動的，包括醫學界及衞生服務界合併，由兩個議席變一個，現屆代表分別是陳沛然及李國麟；區議會共6席也全數取消；7個界別由團體、個人混合票，改為全團體票，包括飲食及科技創新界（原資訊科技）等。

以個人票為選民基礎的界別剩下9個，撇除鄉議局及人大政協界別，真正由專業人士個人票投選的還有7個，分別是教育、法律、會計、醫療衞生、工程、建測規園以及社福界，可投票的選民近21萬。

泛民：若出選宜專業組織中覓人選

綜合資深泛民中人說法，這些以專業人士為選民基礎的傳統界別，不少都是泛民票倉，「搵個嚟自專業組織，政治色彩冇咁濃厚嘅，支持民主理念嘅，十拿九穩（勝選）。」考慮到新制度下，出選立法會須至少取得選委會五大界別各不少於2名選委提名，而且要經候選人資格審查委員會確認，符合擁護《基本法》及效忠特區的要求，他認為這類人選可以符合要求。

然而，真正找人出選時卻有困難。多於一名資深教育界人士舉例稱，該界別如要找這些人選，就要放眼中學校長會及津中議會等組織，退休校長也是合適選擇，有較大機會獲當局認可入閘，亦較為界別選民所認可，「不過數到嘅都係負面因素，首先入議會仲有冇吸引力，攞唔攞到提名都係其次，問題係呢種形勢下，有冇人仲感興趣參與？」他們都稱有心、有抱負的大有人在，不過要實踐理念都寧願選擇留在專業崗位，直言「完全冇聽聞有咩人肯企出來。」

教育界的議席歷來都由教協取得，由司徒華、張文光到葉建源均是教協代表。隨着教協上月解散，有泛民中人分析，來自專業界別的從政者，都是因為政治理念而聚首，繼而出選，「依家咩都散晒，唔同界別的公民組織，法政匯思、杏林覺醒、職工盟，數都數唔晒，都散咗，搵咩人選？」他慨嘆既然當權者時常批評社會政治化，這些政治場如何再容得下有自由意志、又恪守專業的人？

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教育界往績 倘泛民缺席投票率恐慘淡

泛民未有人表明出選，建制派方面，教聯會會長黃均瑜早前接受《香港01》查詢，明言積極協調人選出戰，直指「唔參選係說不過去」，又透露會派出專業溫和人選，不過「冇得中立，依家係愛國者治港！」有傳該會主席黃錦良或副主席鄧飛，有機會披甲上陣。

教育界登記選民有逾8萬5千人，以2016年立法會選舉為例，教聯會蔡若蓮出選僅得票不足三成，敗於得票逾七成的教協副會長葉建源。資深泛民中人坦言，若果泛民缺席這次選舉，可想而知投票率會有多慘淡。

資深社工稱心死：專業內做好本份

泛民對參與專業界別選舉意欲不大，可見於上月選委會選舉。作為前哨戰，莫講傳統泛民，知名非建制派也只有三人報名參選，除民主思路湯家驊出選法律界，就只有西貢區議會主席周賢明及新思維狄志遠出選的社福界。

社福界現時有近1萬4千名選民，主要是註冊社工，歷任議員羅致光、張超雄、張國柱及邵家臻均為泛民人物。去年選舉未押後，香港社會工作者總工會推選外務副主席張志偉披甲上陣，但社總近月接受查詢已明言，如沒意外不派人出選。

有資深社福界人士坦言「不少人已經心死」，倒不如在專業內做好本份，又稱連評論社政都不太有意欲。對於自稱非建制派的新思維狄志遠，及民建聯中委朱麗玲宣布出選社福界，他笑言「要有人出來選，總會有，有競爭都唔難，不過到時睇吓有幾多人出嚟投票！」