立法會選舉｜嶺大劉智鵬出戰選委界　任專家證人定性「光時」顛覆

立法會換屆選舉提名期周六（30日）展開，佔40席的選委會界別多人競逐，民建聯林琳、商人盛智文、團結香港基金黃元山等多人已報名出戰。

據了解，嶺南大學協理副校長（學術及對外關係）、歷史系教授劉智鵬出戰選委會界別。劉智鵬除了因擔任多項公職而為人熟識外，他早前在「唐英傑案」以控方專家證人身份，以歷史脈絡在法庭上提出「光復香港，時代革命」違反《國安法》的理據，惹起社會熱議。

劉智鵬今日（1日）下午現身政府總部報名參選，被問到取得哪些選委提名，他僅稱，每場選舉要尋求提名亦不容易，但相信只要有心服務社會的人士，也能成功取得足夠提名，「你都睇到大家唔係排好凳仔咁簡單，都真係要花功夫同提政綱。」



+ 6

劉智鵬主力研究香港史，為歷史學界中少有的「公職王」，他曾擔任屯門區議會委任議員，2011年7月起曾出任屯門區議會副主席，目前他擔任多項，包括保育歷史建築諮詢委員會主席、古物諮詢委員會委員、鄉議局增選執行委員、城規會委員、考評局歷史委員會主席等。

在首宗《國安法》案件唐英傑案，控方傳召劉智鵬為專家證人，協助法庭理解「光時」的意思。劉智鵬當時稱，從歷史角度而言，「光復」二字指取回、恢復失去的國土、政權或城市，意思從三國至現代也未有改變，一直是「要取回或恢復落入敵入或外族手上的政權或國土。」

劉智鵬認為，「光時」有從當政者手上奪回香港政權之意思，又指使用該口號的人是認為香港並非屬於中國，故採取手段造成政權改變。劉亦指，梁天琦為口號始創者，引用梁在參選時的發言，當中提及香港住民是生於香港的一個族群，不屬於中華民族的一個部分，認為此說法是鼓吹香港獨立。

劉智鵬現身政總報名立法會選委會界別。（羅家晴攝）

傳中大地理系教授參選

據悉，劉智鵬將循新設的選委會界別參選立法會。此外，曾任香港中文大學地理與資源管理學系教授和太空與地球信息科學研究所所長的林琿，亦有傳有意參選選委會界別，連同已參選的團結香港基金高級副總裁黃元山、基本法推廣督導委員會委員李浩然，料有多名來自智庫或學界中人參選。

其他參選人名單，請參閱《香港01》網站。

劉智鵬：每場選舉找提名都不容易

劉智鵬稱，是次爭取選委提名過程順利，希望以個人的學術專業，以及多年在地區和不同委員會工作的經驗為市民服務。被問到有否信心勝出，他僅稱盡力而為，強調希望為香港市民做事和為社會作出貢獻。

劉智鵬未有透露獲得哪些選委提名，他稱明白每場選舉找提名都不容易，但相信只要有心服務社會人士，都可成功取得足夠提名，「你都睇到大家唔係排好凳仔咁簡單，都真係要花功夫同提政綱。」