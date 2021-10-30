立法會選舉︱兩非建制報名　譚香文獲陳曼琪提名　方龍飛悶聲跑出

大改制後的立法會換屆選舉，今（30日）起接受提名，首日撞正周六，接收報名表的時間僅三小時，已有15人搶閘報名，當中兩名非建制人士，黃大仙區議員譚香文及離島區議員方龍飛，分別報名角逐所屬的九龍中及港島西直選議席。



早於2004年循會計界晉身立法會的譚香文，接受《香港01》查詢時，透露今次成功入閘，獲得港區人大代表陳曼琪等選委提名，希望入議會監察政府，而非遭「忠誠的廢物」操控。她又指若能成功重返議會，將遵循法律規定繼續推動民主進程，强調「覺得做得啱、應該做，就去做。」



至於方龍飛知名度較低，曾是東涌前民主黨區議員郭平的社區幹事，前年反修例期間在區選中勝出，本月初成功通過宣誓留任區議員。方接受查詢時僅表示，出選「係自己鍾意，想試吓」；被問到是否有人邀請出選，他則稱「我基本上冇政黨（背景），冇人會理我」，並多番拒絕進一步訪談。



先後是公民黨及人民力量黨員的譚香文，出戰九龍中其實早作預告，並表明將於首日搶閘。她日前已說「搞緊提名」，據悉是集齊五大界別、共10名選委提名，繼而爭取該區選民簽署同意提名。

譚香文獲陳曼琪、王坤等提名

譚香文今日報名後向《香港01》表示，並沒有與新思維、中聯辦，或任何民主派人士商討參選事宜，強調決定不受任何派別人士影響，亦不希望建制派徹底操控議會。據了解，她在選委會五大界別中各獲兩人提名，包括陳曼琪、公屋聯會前主席王坤、黃大仙中分區委員會郭耀偉及其士集團周莉莉。

她說自己很努力爭取提名，也感謝提名人認同自己是理性及務實的人，「同陳曼琪識咗十幾年，啱啱入區議會嘅時候已經識。」譚香文在2004當選黃大仙區議員，其後未能連任，直至2012年重返區議會至今。而陳曼琪同於2004年晉身黃大仙區議會，此後三度連任，直至前年退下火線。

稱不欲「忠誠的廢物」操控議會

譚香文上月通過區議員宣誓，她稱眼見過去一年的立法會「一言堂」，議案往往兩、三分鐘便能通過，因此憂慮沒人為市民把關、在細節上斟酌，尤其不少撥款花費上千億元。譚香文揚言進入議會，希望「踢走忠誠的廢物」，起監察作用。同時，以其會計專業及理性、溫和的專業操守，監察議會財政批核。

譚在民主陣營頗具爭議，2008年她競逐連任最終落敗，翌年退出公民黨。去年報名參選立法會會計界，形容自己為「民主女神」，要挑戰時任議員梁繼昌，最終選舉押後至今。與譚同日報名競逐九龍中議席的，還包括民建聯主席李慧琼。

泛民形容方龍飛沉實勤力 主打民生社區

至於離島區議員方龍飛並無黨派，一直被視為民主陣營一員，提名期首日參選港島西。他在社交網站帖文，指數小時內感受到街坊的愛和鼓勵，縱然前路難行，但全賴街坊支持，自己都會「關關難過關關過」。

方龍飛接受《香港01》查詢時，表示參選的打算是「近期先出現」，坦承曾與同區區議員郭平商討。被問及其他民主陣營同僚的意見，他則稱「各有各睇法。」與方龍飛相識數年的泛民人士，對方龍飛參選感到意外，「不過都可以預期，因為每時每刻都改變緊」，不清楚對方這段時間有何改變，坦言對於消息沒有正面感覺。

共事者：方反明日大嶼立場鮮明

他又說方龍飛為人沉實內歛，主打民生社區議題，「佢係落地做、好勤力，跟進嘅都是民生嘢，由垃圾、鼠患、臨時街市到海洋環保議題。」共事過的人同樣表示，公事上與方甚少討論政治議題，一些較具政治色彩的議題要數「明日大嶼」，以及疫情大爆發之初要求封關，「佢立場係好清晰，反對洗咁多錢，破壞環境，亦毋須起人工島。」

該人稱，很難評論方參選有否背棄初衷，「我只可以話自己好堅定，人哋真係答唔到。只可以話依家嘅（政治）空間好難捉摸，諗清楚先去做（參選），因為往往知對錯時後果已經好嚴重。」他再三強調方龍飛是好勤力的議員，也主打地區，「而立法會係另一個層面，舊年參選已經難，依家再艱難好多倍。」

他說方龍飛過往與泛民人士合作緊密，與建制派及鄉事關係則「唔係好Friend（友好）」。