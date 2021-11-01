立法會選舉︱民建聯陳學鋒選港島西　評同區方龍飛：我哋係同路人

民建聯副主席陳學鋒今日（11月1日）報名參選立法會港島西選舉，指以往立法會選舉以立場先行，希望是次選舉能真正比拼政綱，建設香港。對同區已報名、民主派離島區議員方龍飛，陳學鋒表示相信所有獲得提名的參選人都是「愛國愛港的同路人」。



稱非建制派名字不準確 應為「非傳統建制」

陳學鋒在民建聯立法會議員張國鈞、港區全國人大代表葉國謙、民建聯離島區支部主席王舜義的陪同下宣布參選。陳學鋒指出，對於獲得民建聯執委會推薦，感到十分光榮，亦感謝提名他的200多名市民、15名選委，以往立法會選舉「以立場為先」，希望今次選舉能真正比拼政綱、如何建設香港，這在過去香港20多年來都未能做到。

今屆離島區併入港島西選區，離島區議員方龍飛於上周六已報名參選，成為首批報名的民主派。陳學鋒表示：「今次喺完善選舉制度之下，獲得提名入閘嘅人呢，都一定係愛國愛港，大家都知道啦，第五界別係全國性組織啦，擔當一個相當重要嘅把關作用啦，睇住一個係咪愛國者做一個基本判斷，所以我相信任何入得閘嘅朋友呢，都一定係愛國愛港嘅，支持憲法、支持基本法，所以我哋都係同路人嚟嘅。」他指，自身作為第五界別選委，相當明白選委的角色。

陳學鋒指，對於任何人參選都是意料之內，是否「民主派」視乎大眾如何定義，認為現時媒體愛用「建制」和「非建制」劃分參選人政治立場的方法未夠準確，「我覺得新選制之下呢，你係可以叫佢做『非傳統建制』。」他又指，暫時未拜訪中聯辦，但當選後會拜訪。

同場的葉國謙提到，今次選舉有非建制派參選反映並不是「清一色」，大政黨不參加選舉是其自己的決定，又指「我呢個相信佢將會後悔」。被問到非建制參選人士減少，會否影響日後立法會監察政府力度，葉國謙表示過去社會總是有種「假象」，認為罵政府就等於監察，其實不然，批評有人「扭曲」議政，導致立法會無法正常運行。

（有關提名期首天已報名人士，請按此）